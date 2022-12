Qual foi o momento do ano na Fórmula 1? – Sondagem | AutoSport

Muito diferente da temporada passada, o ano na Fórmula 1 terminou com a conquista do bicampeonato por Max Verstappen e a reconquista do título de construtores por parte da Red Bull. Foi um domínio avassalador do neerlandês e da equipa de Milton Keynes, que venceram 17 das 22 corridas da época – 15 triunfos de Verstappen – enquanto os seus adversários da Ferrari e Mercedes tinham várias questões para resolver. Os italianos entre erros coletivos tiveram problemas de fiabilidade da unidade motriz que demoraram a resolver e em Brackley os funcionários da Mercedes foram descobrindo problemas atrás de problemas no W13, alguns ofuscados pelo efeito oscilatório acentuado que se revelou prejudicial para o monolugar.

O que queremos saber dos leitores do AutoSport é qual a sua opinião sobre o momento do ano. O episódio que mais marcou a temporada que terminou em Abu Dhabi com a despedida de Sebastian Vettel.

Se os momentos que selecionamos não forem suficientes, os leitores podem escrever qual é que faltou nesta lista, na última opção ou então, se for mais fácil, na caixa de comentários do AutoSport.

