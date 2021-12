Qual foi o momento do ano na Fórmula 1? – Resultados | AutoSport

Para além de ser um dos momentos mais falados nos últimos tempos da Fórmula 1, e possivelmente do desporto em 2021, a última volta do GP de Abu Dhabi foi considerado o “momento do ano” na F1 pelos leitores do AutoSport.

Com 44.2% dos votos, a volta que deu o título mundial a Max Verstappen, e originou uma discussão acérrima entre defensores dos dois lados da barricada, foi o momento do ano mais votado na sondagem realizada no último fim de semana no AutoSport. O segundo momento do ano para os leitores, foi a vitória de Lewis Hamilton no Brasil, com 12,6% dos votos, seguido do acidente de Max Verstappen em Silverstone (10,6% dos votos) e do acidente causado por Valtteri Bottas na Hungria (8,4%). A conquista do 1-2 pela McLaren (6,6%) e a corrida controversa de Spa-Francorchamps (6,2%) estão entre os cinco momentos do ano.

Curioso foi o resultado igual obtido pela vitória de Esteban Ocon (Hungria) e o pódio de Fernando Alonso: 6 votos (1,3%). Talvez por serem companheiros de equipa…

Vox pop

dreig: “Votei Silverstone, por várias razões.

26-0 para o Hamilton

A RBR perdeu um motor novo que fez diferença no fim do campeonato e ainda gastou 2 M de euros em reparações que podem ou não ter prejudicado esta e a próxima época.

No fim de tudo, Hamilton por um acidente que provocou ganhou 26-0, tirou um motor ao adversário e só apanhou 10 segundos muito fáceis de recuperar sem Max em pista.

Foi uma prova com bastante impacto para que o campeonato fosse discutido até ao fim, por isso considero ter sido mais decisiva que Abu Dahbi.”



*RPMS*™: “Gostei muito do pódio do Alonso, mas aquela última volta de Abu Dhabi foi o melhor momento de F1 dos últimos 15 anos… Cumprimentos”



Pity: “Esta sondagem deveria estar dividida em momentos altos e momentos baixos.

Spa foi o momento mais baixo do ano, se não da história da F1. Pontuar uma não corrida, nunca se tinha visto.

Momentos altos, foram vários: a vitória de Hamilton no Brasil, a “dobradinha” da McLaren, com vitória do Ricciardo, a vitória de Max na Holanda, entre outros. Votei na vitória do Hamilton no Brasil, pois foi ela que catapultou o campeonato para a decisão em Abu Dhabi.”



MiguelCosta: “Como momento negativo a fantochada da corrida em SPA, foi pior do que a de Indianápolis onde correram 6 carros, com o público a abandonar o circuito a apupar a organização. Eu que nunca gostei do Ecclestone tenho de lhe dar razão acerca desse GP. “São pilotos de corrida ou bébés? Não correm à chuva porquê?”. O momento positivo foi a incerteza dos troféus em disputa este ano, finalmente não tivemos vencedores antecipados e a luta foi até ao último GP.”



2020: “Gp Inglaterra, por tudo o que aconteceu, com o reverso da medalha em Abu Dhabi… Excelente”