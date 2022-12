Qual foi o momento do ano na Fórmula 1? – Resultado da sondagem | AutoSport

Muito diferente da temporada passada, o ano na Fórmula 1 terminou com a conquista do bicampeonato por Max Verstappen e a reconquista do título de construtores por parte da Red Bull. Foi um domínio avassalador do neerlandês e da equipa de Milton Keynes, que venceram 17 das 22 corridas da época – 15 triunfos de Verstappen – enquanto os seus adversários da Ferrari e Mercedes tinham várias questões para resolver. Os italianos entre erros coletivos tiveram problemas de fiabilidade da unidade motriz que demoraram a resolver e em Brackley os funcionários da Mercedes foram descobrindo problemas atrás de problemas no W13, alguns ofuscados pelo efeito oscilatório acentuado que se revelou prejudicial para o monolugar.

O que quisemos saber dos leitores do AutoSport era qual a sua opinião sobre o momento do ano. O episódio que mais marcou a temporada que terminou em Abu Dhabi com a despedida de Sebastian Vettel.

Ao contrário do que aconteceu com a mesma sondagem no final da época passada, a votação para o momento mais marcante de 2022 na Fórmula 1 para os nossos leitores foi mais renhida. Com 15.7% dos votos, a infração da Red Bull ao limite orçamental na época 2021 e consequente sanção da FIA foi a resposta que mais votos recolheu, sendo seguida pela entrada em vigor da Diretiva Técnica da FIA a meio da época (com 13.4% dos votos). Curiosamente dois momentos do ano que ocorreram fora de pista, um com maior incidência nos performances dos monolugares ainda durante a época, enquanto a infração da Red Bull vai custar à equipa de Milton Keynes nos próximos anos. O quanto vai custar o menos tempo de desenvolvimento em túnel de vento e simulações de CFD ainda não sabemos.

Outros momentos mais votados pelos leitores na sondagem efetuada foram a primeira vitória de George Russell na Fórmula 1 e a primeira da Mercedes na época (12.6%), e a surpreendente pole position de Kevin Magnussen em Interlagos (12.6%). Entre os episódios mais votados (8.7%) esteve ainda a corrida de Max Verstappen na Hungria, onde recuperou do décimo posto da grelha de partida para vencer o Grande Prémio com um pião pelo meio.

Vox pop

Leandro Marques: “Claramente a diretiva técnica. Além de decidir o vencedor do campeonato de construtores impediu a alpine e a mclaren de tentarem chegar ao terceiro lugar de equipas.

A temporada fantástica de Max merece muitos louros mas a infame diretiva da FIA ainda teve mais impacto na temporada que as brilhantes prestações do holandês.”

“Toto, it’s called a motor race, OK? We went car racing!”: “Para mim foi em Silverstone a ultrapassagem de Leclerc a Hamilton em Copse, por fora e com pneus duros (muito usados) estando Hamilton com pneus macios e novos!”

Jo16061702: “A directiva que arrumou a Ferrari e deu aquele jeitinho à Mercedes? Pode não ter sido bonito, mas foi certamente a coisa mais relevante no campeonato. É sempre engraçado quando esculpem regras novas a meio do campeonato, esperemos que pegue moda…”

NOTEAM1 NOTEAM1: “Sem dúvida que o melhor momento da temporada foi o GP da Arábia Saudita.

Não porque o Perez viu a vitória a escapar, mas sim por causa da luta absolutamente épica entre o Max e o Leclerc, uma das melhores e mais intensas dos últimos anos.

Estávamos na segunda corrida do ano, uma vitória para a Ferrari e outra para a RB, todos nós convencidos de que 2022 seria um ano em cheio.

Estávamos todos enganados…”