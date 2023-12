Qual foi o melhor Grande Prémio de 2023? – Sondagem (resultados) | AutoSport

Nas 22 provas que se realizaram esta temporada, Max Verstappen venceu 19 e Sergio Pérez outras duas provas, enquanto Carlos Sainz trinfou em Singapura, na única conquista não-Red Bull do ano. E foi mesmo essa corrida, no circuito citadino de Marina Bay, que os leitores do AutoSport elegeram como o melhor Grande Prémio de 2023.

Carlos Sainz alcançou a sua segunda vitória na carreira em Singapura, aproveitando o desempenho menos feliz do RB19 em redor do traçado urbano, numa corrida que George Russell perdeu a hipótese de alcançar o pódio com um acidente na última volta. – Pode recordar tudo, AQUI.

Foi este o Grande Prémio mais votado na questão que levantamos aos nossos leitores. Com 43,7% dos votos, o GP de Singapura foi preferido da maioria dos leitores do AutoSport, seguido pelos GP de São Paulo e Las Vegas, ambos com 19,7% dos votos. A prova de Las Vegas, apesar de toda a polémica com o acidente de Carlos Sainz logo no treino de abertura do fim de semana e das palavras de Max Verstappen, acabou por dar uma boa corrida, acontecendo o mesmo em São Paulo. Interlagos proporciona sempre boas corridas de Fórmula 1 e este ano não foi diferente, apesar de Verstappen e Lando Norris terem fugido nas primeiras posições durante toda a prova. O final, com a luta entre Fernando Alonso e Sergio Pérez, foi de cortar a respiração.

O Grande Prémio do Mónaco (3,8%) e dos Países Baixos (3,3%) fecharam o top 5 das escolhas dos nossos leitores.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA