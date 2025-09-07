A colisão entre Sainz e Bearman no Grande Prémio de Itália de F1 expôs aparentes falhas nas regras de corrida da F1. Oliver Bearman foi penalizado por uma colisão na segunda chicane pareça culpa de Bearman à primeira vista, a verdade é que Carlos Sainz não está isento de culpa, pois, no mínimo, também partilha de alguma responsabilidade.

Sendo verdade e é isso que dizem os comissários, que Sainz tem “direito à trajetória” por estar à frente na entrada da curva, sendo que o espanhol curvou como se não estive ninguém por perto, a verdade é que estava e talvez tenha que ser levado isso em conta. Claramente ambos os pilotos contribuíram para a colisão pois o espanhol não deixou espaço suficiente para um carro no interior da curva, enquanto Bearman, que estava à frente da roda traseira do Williams de Sainz, manteve-se como estava na altura da travagem e este é um dos casos que parece soar um pouco mal quando é só um piloto a quem é assacada toda a culpa.

O carro que está por fora – Sainz – neste caso não deixou espaço suficiente ao carro que está por dentro – Bearman.

A sensação que fica é que a aplicação das regras parece basear-se na localização dos carros num ponto fixo, o Apex curva, mas ignorando a dinâmica geral da disputa e se assim for, decisões como se olhasse para uma foto, um frame no apex da curva., perde-se todo o contexto à volta. Não há muito tempo um incidente destes era apenas um “incidente de corrida” e neste contexto não sabemos quando voltaremos a ver outro.

Até podemos assacar mais culpas a Bearman, mas quando se percebe que Sainz fez a curva como se estivesse sozinho, não terá alguma culpa no cartório?

Qual é a sua opinião sobre o incidente entre Sainz e Bearman? Acha que a penalização foi justa?