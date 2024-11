Qatar, Qualificação Sprint: Lando Norris foi o mais rápido na SQ1, Pérez eliminado

Foi já com o sol-posto, as luzes do circuito de Losail acesas e a temperatura do ar a rondar os 18 °C (22 °C na pista) que os pilotos enfrentaram a SQ1 da Qualificação para a Corrida Sprint do Qatar.

Do primeiro e único treino livre do fim de semana, ficou a clara sensação que a Ferrari estava muito bem, especialmente com Charles Leclerc, o mais rápido no TL1, seguido dos dois McLaren, que se mostraram competitivos, mas mais trabalhosos do que os Ferrari, com Lando Norris e Oscar Piastri a terem algumas saídas de pista. Quem desapontou foi a Mercedes, com George Russell e Lewis Hamilton longe do top 10, enquanto a Red Bull nem nos dez mais rápidos conseguiu vaga.

A Qualificação para a Corrida Sprint deveria ter a Ferrari e a McLaren como principais protagonistas, mas em fins de semana Sprint, tudo por acontecer.

Os pneus médios seriam a escolha obrigatória para a SQ1, numa sessão com apenas 12 minutos. Kevin Magnussen foi o primeiro a assinar um tempo, começando a sessão no segundo 23, mas o melhor tempo do TL1 ficou no segundo 21, pelo que havia ainda muito a evoluir. Charles Leclerc, também no segundo 23, subiu a primeiro lugar, com Verstappen em segundo lugar, seguido de Bottas, Sainz e Magnussen.

Lando Norris, na sua primeira volta, entrou no segundo 22 e tirou meio segundo ao tempo de Leclerc, enquanto Oscar Piastri ficou apenas pelo sexto lugar. Já George Russell conseguiu o segundo tempo, bem melhor que Lewis Hamilton que se ficou apenas pelo 10º posto. A cinco minutos do fim, Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson e Franco Colapinto ocupavam os últimos lugares.

Na frente, o favoritismo da Ferrari começavam a mostrar-se, com Leclerc e Sainz a regressar aos primeiros lugares, seguidos de Verstapen e Norris. Os pilotos iam acumulando voltas e ninguém iria trocar de pneus nesta SQ1. Norris regressou ao topo, ficando às portas do segundo 21. George Russell conseguiu fazer o mesmo tempo de Norris e a luta pelos primeiros lugares era animada. A luta para fugir da zona de eliminação era também interessante, agora com os dois Aston Martin na zona de eliminação, tal como Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg. Fatlava um minuto para o fim da sessão.

A bandeira de xadrez foi mostrada e Norris entrou no segundo 21 e ficou com o melhor tempo da sessão, seguido de Sainz, Russell, Verstappen e Hamilton.

Na zona de eliminação ficaram Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Franco Colapinto.