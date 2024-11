Qatar, Qualificação Sprint: Lando Norris faz a pole

A Ferrari pareceu mais forte no TL1, mas a McLaren superiorizou-se na qualificação para a corrida Sprint. Lando Norris conquistou a pole ficando 0.063 segundos à frente de George Russell, com Oscar Piastri a ficar com o terceiro lugar.

A teoria dizia que esta pista se adequava mais aos McLaren e a qualificação pareceu confirmar isso. A Mercedes surpreendeu, especialmente Russell, que esteve sempre na luta pelos primeiros lugares, ao contrário do seu colega de equipa, Lewis Hamilton. Quem desiludiu foi a Ferrari, de quem se esperava muito. Na SQ1 foram competitivos, mas perderam gás à medida que a qualificação foi avançando e na SQ3 ficaram longe dos primeiros lugares. Quem também fez uma sessão discreta foi Max Verstappen. Destaque novamente para Nico Hülkenberg e para Liam Lawson que conseguiu um lugar na SQ3.

A McLaren dá um sinal positivo num fim de semana importantíssimo para as contas do título de construtores.

SQ1

Foi já com o sol-posto, as luzes do circuito de Losail acesas e a temperatura do ar a rondar os 18 °C (22 °C na pista) que os pilotos enfrentaram a SQ1 da Qualificação para a Corrida Sprint do Qatar.

Do primeiro e único treino livre do fim de semana, ficou a clara sensação que a Ferrari estava muito bem, especialmente com Charles Leclerc, o mais rápido no TL1, seguido dos dois McLaren, que se mostraram competitivos, mas mais trabalhosos do que os Ferrari, com Lando Norris e Oscar Piastri a terem algumas saídas de pista. Quem desapontou foi a Mercedes, com George Russell e Lewis Hamilton longe do top 10, enquanto a Red Bull nem nos dez mais rápidos conseguiu vaga.

A Qualificação para a Corrida Sprint deveria ter a Ferrari e a McLaren como principais protagonistas, mas em fins de semana Sprint, tudo por acontecer.

Os pneus médios seriam a escolha obrigatória para a SQ1, numa sessão com apenas 12 minutos. Kevin Magnussen foi o primeiro a assinar um tempo, começando a sessão no segundo 23, mas o melhor tempo do TL1 ficou no segundo 21, pelo que havia ainda muito a evoluir. Charles Leclerc, também no segundo 23, subiu a primeiro lugar, com Verstappen em segundo lugar, seguido de Bottas, Sainz e Magnussen.

Lando Norris, na sua primeira volta, entrou no segundo 22 e tirou meio segundo ao tempo de Leclerc, enquanto Oscar Piastri ficou apenas pelo sexto lugar. Já George Russell conseguiu o segundo tempo, bem melhor que Lewis Hamilton que se ficou apenas pelo 10º posto. A cinco minutos do fim, Esteban Ocon, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson e Franco Colapinto ocupavam os últimos lugares.

Na frente, o favoritismo da Ferrari começavam a mostrar-se, com Leclerc e Sainz a regressar aos primeiros lugares, seguidos de Verstapen e Norris. Os pilotos iam acumulando voltas e ninguém iria trocar de pneus nesta SQ1. Norris regressou ao topo, ficando às portas do segundo 21. George Russell conseguiu fazer o mesmo tempo de Norris e a luta pelos primeiros lugares era animada. A luta para fugir da zona de eliminação era também interessante, agora com os dois Aston Martin na zona de eliminação, tal como Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg. Fatlava um minuto para o fim da sessão.

A bandeira de xadrez foi mostrada e Norris entrou no segundo 21 e ficou com o melhor tempo da sessão, seguido de Sainz, Russell, Verstappen e Hamilton.

Na zona de eliminação ficaram Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Zhou Guanyu e Franco Colapinto.

SQ2

Novamente com os pneus médios colocados, os pilotos regressaram à pista para a SQ2.

Mais uma vez, foi um Haas a colocar o primeiro tempo nesta sessão, mas desta vez foi Nico Hülkenberg a assinar o registo, destronado pouco depois por Max Verstappen, ambos no segundo 22, tal como Charles Leclerc, na sua primeira volta nesta sessão.

A primeira tentativa de Norris ficou a 0.043 seg. do tempo de Leclerc. Já Oscar Piastri superou o tempo de Leclerc e saltou para o topo da tabela de tempos, destronado pouco depois por Sainz, com Leclerc a agarrar o segundo lugar.

Logo a seguir, foi Russell a passar para a liderança, numa altura em que Piastri viu a sua volta ser apagada, por exceder limites de pista, caindo para a zona de eliminação, onde estavam Alonso, Stroll, Bottoas, e Magnussen. Faltavam dois minutos para o fim da sessão.

Piastri dips a wheel in the gravel 😳 He loses a time for track limits, as Sainz, then Russell, then the other McLaren of Lando Norris top the times! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YYnfMF5oWj — Formula 1 (@F1) November 29, 2024

Lando Norris regressou à liderança da tabela e Piastri saiu da zona de eliminação para se instalar no terceiro lugar. Pouco depois a bandeira de xadrez foi mostrada e Lando Norris carimbou a volta mais rápida da sessão, seguido de Russell. Piastri, Hamilton e Verstappen. Seguiam-se Sainz, Leclerc, Hulkenberg, Gasly e Lawson.

Fernando Alonso, Alex Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Kevin Magnussen foram os pilotos eliminados nesta sessão.

SQ3

Na SQ3, todos os pilotos iriam usar os pneus macios, o que nos daria mais um salto competitivo em pista (o que acabou por não ser tão vincado como se esperava). Lando Norris parecia o principal favorito para esta sessão, mas George Russell e Charles Leclerc estavam também na luta.

Chegaram os últimos oito minutos do dia, na sessão que iria definir o top 10 para a grelha da Corrida Sprint. Liam Lawson foi o primeiro na tabela de tempos e entrou no segundo 22. Pierre Gasly tratou de o arrancar do primeiro lugar, ainda só com dois tempos na tabela, enquanto alguns se focavam em aquecer os pneus. Lando Norris atacou logo na sua primeira volta e tratou de se colocar no primeiro lugar, às portas do segundo 20, seguido de Piastri.

Max Verstappen ficou com o quarto lugar, atrás de George Russell, enquanto Hamilton se ficou apenas pelo quinto lugar.

A segunda volta de Norris não devolveu melhorias e o britânico desistiu já nas últimas curvas, enquanto Piastri não conseguiu melhorar o seu registo. Os pneus macios estavam a degradar-se bastante e não se vislumbravam melhorias significativas. Russell subiu ao segundo lugar, Carlos Sainz ficou com o quarto lugar e Charles Leclerc ficou apenas com o quinto lugar, na grande surpresa desta sessão.

No final, Norris ficou com a pole para a Corrida Sprint, seguido de Russell e Piastri. Sainz e Leclerc completaram o top 5. Seguiram-se Verstappen, Hamilton, Gasly, Hulkenberg e Liam Lawson (volta apagada por exceder limites de pista).