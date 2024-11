Qatar, Qualificação Sprint: Fernando Alonso eliminado na SQ2, Norris foi o mais rápido

Novamente com os pneus médios colocados, os pilotos regressaram à pista para a SQ2.

Mais uma vez, foi um Haas a colocar o primeiro tempo nesta sessão, mas desta vez foi Nico Hülkenberg a assinar o registo, destronado pouco depois por Max Verstappen, ambos no segundo 22, tal como Charles Leclerc, na sua primeira volta nesta sessão.

A primeira tentativa de Norris ficou a 0.043 seg. do tempo de Leclerc. Já Oscar Piastri superou o tempo de Leclerc e saltou para o topo da tabela de tempos, destronado pouco depois por Sainz, com Leclerc a agarrar o segundo lugar.

Logo a seguir, foi Russell a passar para a liderança, numa altura em que Piastri viu a sua volta ser apagada, por exceder limites de pista, caindo para a zona de eliminação, onde estavam Alonso, Stroll, Bottoas, e Magnussen. Faltavam dois minutos para o fim da sessão.

Piastri dips a wheel in the gravel 😳

He loses a time for track limits, as Sainz, then Russell, then the other McLaren of Lando Norris top the times! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YYnfMF5oWj

