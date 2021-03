Q&A, Valtteri Bottas: “Como equipa foi bom, mas podemos fazer melhor…”

Uma lenta paragem nas boxes na volta 30 custou a Valtteri Bottas a oportunidade de lutar pela vitória, com o finlandês a terminar a corrida em terceiro, naquela que foi a sua 80ª corrida com a Mercedes.

Valtteri Bottas, d certeza que não é uma posição com a qual estás satisfeito, com a diferença para os dois pilotos da frente, mas como foi a corrida para ti?

Valtteri Bottas: “Sim, foi dececionante, claro. Boa para a equipa, pois conseguimos bons pontos, mas do meu lado, pelo menos para mim e em termos de estratégia, fomos para o lado defensivo em vez de atacar, o que me surpreende bastante, e não é normal. Depois tive uma lenta paragem nas boxes e isso tirou-me quaisquer oportunidades que ainda pudesse ter. De resto, por vezes o ritmo foi bom, mas sim, estou dececionado”.

Com o carro do Lewis foram muito agressivos com a estratégia de tentar suplantar o Max, mas a tua estratégia foi um pouco diferente, estiveste um pouco em terra de ninguém, para também cobrir o Max e eventualmente empurrá-lo para uma estratégia diferente?

“Sim, fizemo-lo com os dois carros e também tínhamos uma escolha de pneus diferente. Por isso podemos jogar com a estratégia, mas ainda penso que do meu lado havia mais para conseguir nesta corrida”.

Foi uma corrida mais apagada para ti, em comparação com os teus dois adversários. Foi um caso de limitação de danos depois daquela longa paragem nas boxes?

“Sim. Eu sabia que depois da longa paragem nas boxes, quando se perde dez segundos ou algo do género, numa batalha renhida contra o Max e o Lewis, vai ser difícil recuperar disso – mas é claro que não se pensa negativamente. Tenta-se sempre continuar a pressionar e tentar tirar o máximo partido da situação, mas não havia realmente muitas coisas a acontecer, por isso foi um pouco solitário do meu lado.

Parámos no final para conseguir a volta mais rápida, o que fizemos, por isso é um ponto extra, que pode sempre ajudar no futuro. Sinto que tivemos apenas um pouco de azar com o que sucedeu. Caso contrário, poderia ter sido bom estar na luta, na batalha final, mas não era o meu dia de hoje. Por outro lado, como equipa, se nos tivessem dito logo a seguir ao teste de inverno que íamos ter dois carros nos três primeiros, um deles a ganhar a corrida, e a ganhar mais pontos do que o Red Bull, teríamos definitivamente aceitado isso. Portanto, sim, como equipa, foi um forte desempenho em geral – mas ainda há coisas que precisamos de fazer melhor e eu acho que podemos fazer melhor – mas é ainda cedo, são os primeiros dias da época”.

Dizes que foi um fim-de-semana muito sólido para a equipa, mas quão encorajados estão pelo ritmo do W12?

“Ainda precisa de ser melhor! A Red Bull pareceu-me muito rápida e estou ansioso por ver a volta de encerramento entre o Max e Lewis. Neste momento não temos o carro mais rápido, precisamos de ser perfeitos em todas as outras áreas – mas obviamente queremos ter também o carro mais rápido, por isso precisamos de continuar a trabalhar”.