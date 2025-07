Q&A Nico Hülkenberg brilha com pódio histórico: “esperei muito tempo por isto na F1”

Nico Hülkenberg conquista primeiro pódio na Fórmula 1 após corrida épica em condições adversas

Uma corrida intensa, uma estratégia perfeita e um resultado histórico para o alemão

Nico Hülkenberg viveu este domingo um momento memorável ao conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 1, ao serviço da Kick Sauber. Numa corrida marcada por condições meteorológicas instáveis, o piloto alemão demonstrou frieza, inteligência estratégica e um ritmo competitivo para garantir um resultado que parecia improvável após a qualificação de sábado.

“É muito para assimilar”: Hülkenberg descreve o momento histórico

“Estou feliz, mas é muita coisa para processar. Foi uma corrida extremamente intensa. Como o Lando já disse, estas condições mistas exigem muito de nós dentro do carro. Cada curva parece que podes acabar no muro. Foi uma batalha à distância com o Lewis no final, mas felizmente conseguimos manter a posição. É surreal passar de quase último no sábado para um pódio hoje. Vai levar uns dias a assimilar tudo isto, mas felizmente temos duas semanas para aproveitar e celebrar como deve ser.”

A chave do pódio: a paragem perfeita para pneus slick

“Percebi que o pódio era possível antes da troca para os slicks. Depois de passar o Lance, o Lewis também o ultrapassou, mas consegui mantê-lo atrás e até ganhar tempo quando os intermédios começaram a degradar. Fizemos uma paragem uma volta depois do Lewis, o que nos deu uma vantagem de cerca de dez segundos — foi crucial. A partir daí, era só manter o carro na pista e não cometer erros.”

A evolução da equipa: “Estamos a ganhar força no meio do pelotão”

“Queres mais? Jesus! Acho que isto já foi bastante bom para começar! Se fosse uma corrida seca, o resultado seria muito diferente. Fizemos grandes progressos desde Barcelona, mas hoje as circunstâncias ajudaram. Ainda assim, no pelotão intermédio estamos mais competitivos e queremos continuar a aproveitar cada fim de semana ao máximo.”

O regresso ao pódio… dez anos depois

“Senti-me bem. Ainda me lembro de como se faz! Já o fazia nas categorias de formação, mas esperei muito tempo por isto na Fórmula 1. A corrida passou a voar, ainda estou a processar tudo. Há muita emoção, muita gente a dar os parabéns. Neste momento sinto-me aliviado e feliz. Acho que nos próximos dias ainda vou saborear melhor este feito.”

Decisões estratégicas certeiras ao longo da prova

“Na primeira parte da corrida, trocámos de intermédios para intermédios. Os primeiros estavam a desgastar-se, e o tempo mudou rapidamente. A equipa alertou para chuva iminente e, sem pensar muito, entrei nas boxes. Acabou por ser o momento certo. Cada paragem que fizemos hoje foi no momento exato — algo raro e difícil. Atrás do Lance, estávamos com ritmos semelhantes, mas ele teve mais desgaste nos pneus. Não pensava ainda no pódio, mas sim em manter o foco e não cometer erros.”