Q&A, Max Verstappen: “Tudo isto é muito bom para a Fórmula 1” | AutoSport

Max Verstappen venceu de forma categórica o GP de França, naquele que é o terceiro triunfo consecutivo da Red Bull, desde o GP do Mónaco, algo que não sucedia desde 2013.

Max, foi uma corrida brilhante. Como te sentes?

“Não foi fácil. Especialmente no início, eu diria que foi realmente complicado para mim. Tive o meu ‘momento’ na Curva 1, onde, sinceramente, fui realmente apanhado pelo vento. Pensava que estava bem e de repente perdi a traseira e a posição. Claro que fiquei realmente chateado na altura, mas também é preciso pensar em frente. Era ainda uma corrida longa, e muita coisa podia acontecer. Penso que choveu durante a noite e de manhã e com a F3 penso que tiraram um pouco de borracha e hoje estava bastante vento, um pouco mais de do que no sábado e penso que só demorou até ao meio da corrida para voltarmos a um bom equilíbrio.

Tivemos um bom stint nos pneus duros e cheguei à frente do Lewis, o que foi inesperado porque honestamente pensei que iria apenas encaixar atrás dele e depois vi que ele estava a sair das boxes e tive a oportunidade de ir para a frente e durante oito voltas, Lewis estava a dar o seu melhor para passar, por isso não foi fácil mantê-lo atrás.

E depois, claro, optámos por ir à segunda paragem e eu fiquei tipo ‘OK, vamos ver se vai resultar’, porque nunca se sabe. E também os pilotos atrasados não estavam a facilitar. Mas assim que me aproximava pude ver que o Lewis nos pneus em que estava, eles estavam realmente gastos e assim que entrei no DRS com a velocidade máxima e o nível de asa que escolhemos, era uma ultrapassagem bastante fácil, e claro que também tinha pneus mais frescos. Resultou, mas foi muito à justa…”

Estavas convencido com a estratégia de duas paragens ou um pouco nervoso? Ficaste 18 segundos atrás, com 19 voltas pela frente…

“Sim, bem, mesmo que eu não concordasse com isso, poderia ter passado o resto dia dia a queixar-me no rádio, que eles não me teriam ouvido de qualquer forma…”

Fala-nos desse drama do rádio…

“Não sei. Estava literalmente ao lado da minha boca. Tentei mudá-lo, mas estava sempre na mesma posição, por isso não sei o que aconteceu”.

Tornou a tua corrida assim tão mais complicada?

“Não. Apenas não consegui falar com eles, mas eles puderam dar-me toda a informação e isso é o mais importante porque as paragens foram feitas. Não consegui falar com eles, mas não havia nada a fazer…”

Quanta confiança é que um fim-de-semana destes te dá? O ritmo do carro, o que foste capaz de alcançar…

“É claro que é muito promissor. As condições, como estavam no início não foram fáceis para nós mas depois, novamente no final, penso que o carro começou a ‘juntar-se’ novamente e fomos muito competitivos. Portanto, sim, estamos muito satisfeitos por isso e espero que possamos continuar assim”.

Quão diferente foi mentalmente a experiência, e dentro do carro sendo o caçador?

“No Bahrein também foi assim. Depois, claro, em Barcelona foi de novo o contrário. Depende um pouco de quanto se está a apanhar, ou de quanto o outro tipo está a apanhar-nos. Mas o que se pode fazer? Mesmo que saiba que ele roda um e meio, dois segundos por volta mais rápido, só tens de fazer o que podes fazer com o teu ritmo. Basta tentar fazer o melhor que puderes e concentrares-te em ti mesmo, e depois verás se ele aparece ou não nos teus espelhos”.

Como comparas as tuas vitórias dos últimos anos, com estas de 2021?

“Tive algumas grandes corridas: Áustria, por exemplo, também, quando parti mal e depois ganhei, mas sim, penso que o carro este ano é, claro, muito mais competitivo, cada fim-de-semana de corrida em que estivemos, foi a lutar por pódios ou pela vitória, por isso é claro que é diferente, mas só mostra que as duas equipas estão super próximas uma da outra. Num fim-de-semana acerta-se e a estratégia e no outro fim-de-semana a outra equipa acerta, por isso penso que no final é realmente emocionante, mas é claro que esta é uma corrida muito agradável de ganhar. É sempre óptimo chegar ao topo mas é claro – como quando eu estava em segundo em Barcelona, simplesmente perdemos, mas é assim que acontece nas corridas em geral. É uma temporada muito longa, por isso temos de continuar a forçar, mas penso que tudo isto é muito bom para a Fórmula 1.”

Como conseguiste fazer o ‘undercut’ ao Lewis?

“A minha volta de saída foi boa, mas não esperava que o ‘undercut’ fosse tão grande, mas quando saí de repente tive muito mais aderência nos pneus em todo o lado. Sim. Não sei a que velocidade foi a paragem do Lewis ou o que quer que seja, por isso preciso de olhar para isso novamente, mas penso que ninguém – incluindo nós – não esperávamos que o Lewis estivesse mal, por isso isso, apenas mostrou claramente que com pneus novos e depois, claro, as condições complicadas – quando se está com pneus usados, claro que é mais fácil perder um pouco o carro ou o que quer que seja por causa do vento – por isso, com pneus novos, temos uma volta em que tudo se sente muito melhor.

Porque assim que eu passei para a frente nas duas voltas seguintes, os pneus já não se ‘sentiam’ tão bem.