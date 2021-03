Q&A, Max Verstappen: “no ano passado teríamos ficado super satisfeitos, e agora estamos desapontados”

Já se calculava que a Mercedes conseguisse reagir depois do que se viu nos testes do Bahrein, e o que a Red Bull fez foi apenas a confirmação do que já se estava a ver. Foi uma grande corrida, Max Verstappen poderia perfeitamente ter ganho, pois quando se perde por uma margem tão pequena o desempenho é sempre muito bom. Verstappen chegou a passar Hamilton, mas meteu as quatro rodas do Red Bull fora de pista e foi instruído a devolver o lugar. Terminou em segundo, mas com a certeza que tem este ano armas melhores para lutar com a Mercedes.

Max, que espetáculo espantoso, vocês os dois a lutar no final. Consigo ver a decepção na tua cara. Diz-nos como te estás a sentir neste momento?

“Sim, é claro que é pena, mas também se tem de ver os aspetos positivos. Estávamos realmente a dar-lhes luta e penso que é ótimo começar o ano assim.”

No início da corrida, tiveste alguns problemas, isso fez diferença? Disseste que o acelerador estava um pouco estranho. Podes falar-nos sobre isso?

“Sim, não sei o que aconteceu. Não creio que tenha sido completamente resolvido toda a corrida nas curvas de baixa velocidade, por isso vamos dar uma vista de olhos a isso. Mas conseguimos terminar a corrida, claro, e marcar bons pontos”.

Max, não é o resultado que desejavas, o Lewis disse que adorou aquelas voltas finais. Gostaste da batalha?

“Sim, claro, mas é dececionante ser segundo. Esta luta mostrou novamente que a posição em pista é super importante e, mesmo quando se pensa que se tem os melhores pneus, eu consegui reduzir a margem depressa, mas depois, quando me aproximei do Lewis, com a forma como o vento estava naquelas curvas críticas de baixa velocidade, simplesmente não tinha aderência. Claro, ainda tinha melhor aderência do que o Lewis, mas não o suficiente para fazer realmente a diferença. Claro, aquela volta em que tive uma oportunidade, mas saí para fora na Curva 4, por isso tive de devolver a posição. E depois, sim, era simplesmente impossível continuar a tentar.

Eu estava sempre demasiado atrasado. Portanto, sim, vamos analisar o que podemos fazer melhor. Desta feita viu-se claramente que a posição em pista era a chave, mais uma vez”.

E o incidente na Curva 4, sabias imediatamente que ias ter de devolver a posição?

“Eu sabia que tinha saído para fora dos limites da pista, sim, e depois na Curva 8 disseram-me isso, por isso devolvi a posição de entre 10. É o que é…”

Que aspetos positivos tiras para ti e para a Red Bull?

“Há muitos pontos positivos, mas também coisas que temos de melhorar. Antes de mais, não sei o que se passava, mas tive mais ‘patinagem’ de um lado, na retaguarda, pelo que não é isso, claro, o que pretende. Consegui contornar um pouco o problema, mas teremos de analisar isso.

E sim, penso, em termos de estratégia, teremos de analisar o que poderíamos ter feito melhor, talvez. Mas também, não tínhamos os pneus como eles tinham. Portanto, não tínhamos tanta flexibilidade na estratégia. Por isso, talvez também pudéssemos ter feito melhor na escolha dos pneus ao longo dos treinos – mas no ano passado teríamos ficado super satisfeitos com este resultado e agora estamos desapontados, por isso demos definitivamente um bom passo em frente e é claro que ainda temos uma época muito longa pela frente. Por isso… sim… só temos de seguir em frente e tentar fazer melhor.

Podes descrever o que aconteceu volta a volta, após o incidente da curva quatro. Deixaste o Lewis passar. Houve um momento em que saíste um pouco largo, e foi isso que te custou o ímpeto para voltar à sua traseira, e demoraste mais umas voltas a fazer…

“Bem, se eu o tivesse deixado passar mais tarde, então seria uma forma injusta de devolver a posição porque depois estás tão perto que é fácil passar com o DRS, por isso tive de o fazer depois da Curva 10. Depois entrei na Curva 13 e tive um grande ‘oversteer’ (ndr, saída em frente) e a partir daí já não tinha os pneus para atacar. Claro que os meus pneus eram, penso eu, dez ou onze voltas mais novos, mas com estes carros, essa vantagem desaparece muito rapidamente quando se chega a 1.5s e, como disse antes, com o vento na direção em que estava, isso não estava a ajudar nada. Com estes carros, penso que nos últimos três anos, é muito importante ter uma posição de pista, mas não optámos por isso…”

Max, quando recebeste a mensagem para deixar o Lewis passar, obviamente foi muito frustrante para ti, mas foste capaz de rapidamente tirar isso da mente ou a frustração ficou um pouco nas voltas seguintes?

“Não, recebi a mensagem na Curva 8, na saída, por isso deixei-o passar na 10, porque entre 8 e 10 é um pouco complicado fazer isso e depois tentei novamente. Simplesmente já não tinha aderência”.

Os adeptos da Fórmula 1 estão obviamente a ficar bastante entusiasmados com a perspetiva de vocês dois lutarem pelo campeonato durante o resto do ano. Quão excitante é isso para ti, achas que isto pode ser o início de uma das grandes rivalidades da F1?

“Foi ótimo, mas como o Lewis já disse, ainda é um pouco difícil dizer onde estamos exatamente em termos de ritmo, mas mais uma vez, é também uma temporada muito longa, por isso acho que vamos descobrir a tempo como é que vai ser”.

Uma pergunta sobre o que aconteceu na Curva 4. Ouvimos várias pessoas – por exemplo Christian Horner, a dizer que uma das frustrações era que o limite da pista era inconsistente – que havia regras diferentes em alturas diferentes. Como encaraste a situação?

“Durante toda a corrida disseram-me que os pilotos estavam a sair largo, por isso disseram-me para fazer o mesmo, porque se ganha tempo por volta a fazê-lo, por isso fiz, e depois a certa altura disseram-me para não o fazer mais. Não sei. Na qualificação não foi permitido, os tempos por volta foram eliminados e por isso não sei como chegou ao ponto das pessoas o fazerem sem receberem avisos, mas quando estava a lutar contra Lewis, fui para fora dos limites da pista, por isso penso que muito rapidamente o director da prova estava em cima de nós a dizer para lhe devolver a posição e foi exatamente isso que eu fiz”.

O Lewis disse que é incerta a forma como a Mercedes e a Red Bull se vão sair uma contra a outra em circuitos diferentes, por isso, será que vês este resultado como uma oportunidade perdida?

“Claro que estou desapontado, mas de certa forma é uma longa temporada. Teremos mais 22 oportunidades para fazer melhor”.

Max, conhecendo a natureza de Imola, o circuito que vamos fazer a seguir, achas que isso se adequa ao teu carro?

“É difícil dizer, para ser honesto. Muitas coisas mudaram, também os pneus. Vamos para lá numa altura diferente do ano, por isso acho que vamos descobrir. Estou entusiasmado por lá ir, é uma excelente pista. Veremos”.