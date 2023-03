Q&A, Max Verstappen: “Estou feliz por ter sido assim, mas Jeddah vai ser bastante diferente…” | AutoSport

Max, a tua primeira vitória no Bahrein, é a forma perfeita de dar início a 2023. concretizaram o que ameaçaram fazer nos testes….

“Sim, foi uma corrida muito boa. Penso que foi importante poder abrir um pouco uma margem e depois disso pude cuidar bastante bem dos meus pneus. Mas também o carro estava a funcionar bem – um pouco como o que vimos nos testes e as longas séries de voltas que fizemos ao longo do fim-de-semana. Mas é claro que ainda é preciso mostrar isso na corrida. Nunca se sabe realmente o que pode acontecer durante toda a corrida. Mas sim, estávamos em cima de todas as coisas. E foi bastante simples. Penso que também, com todas as paragens nas boxes, fizemos um bom trabalho.”

Disseste que não estavas tão contente com o equilíbrio do seu carro ao longo de uma volta? Foi muito melhor na corrida?

“Sim, nas séries longas de voltas temos sempre um carro bastante diferente, e nunca é realmente dá para ir até ao limite. Por isso, naturalmente, desta feita foi menos problemático, mas penso que ainda há algumas coisas que precisam de ser examinadas. Mas, por enquanto, estamos felizes.”

Será que este ritmo espantoso que vimos se traduzirá noutras pistas, por exemplo, para a Arábia Saudita?

“A pista saudita é bastante diferente desta. Tem muito mais como retas, curvas rápidas, e muito menos degradação. E penso que aqui fomos particularmente bons quanto à degradação dos pneus. Por isso, penso que todos estejam mais próximos em Jeddah…”

Levas muita confiança deste fim-de-semana?

“Foi um grande começo para nós, para toda a equipa, porque isto não é algo a que estivéssemos habituados! Por isso, sim, estamos muito felizes neste momento. Mas sim, continuamos sempre a trabalhar.”

Dadas as questões de equilíbrio de que se falou na sexta-feira e no sábado, estás surpreendido por ver como foi grande a diferença na primeira corrida para os outros carros?

“Sim, o desempenho de uma volta para a corrida é muito diferente em termos de requisitos de equilíbrio. Por isso, na sexta-feira, eu estava descontente com a prestação de uma volta, mas as minhas séries longas estavam bem, por isso não fiquei realmente surpreendido. Estou feliz por ter funcionado assim, mas Jeddah vai ser bastante diferente. O nosso carro parece bastante forte em alta velocidade mas penso que a Ferrari é bastante rápida em reta. Mas é difícil de saber. Só guiamos estes carros no Bahrein, por isso só temos de esperar para ver. Vamos, claro, tentar chegar lá na melhor forma possível…”

Esta é a primeira vez em 12 anos que a Red Bull vence a corrida de abertura da temporada de F1, o quão diferentes as coisas se sentem na equipa, em comparação com o ano passado e o que diz isso sobre o resto da temporada, a força que se pode carregar durante o ano?

“O ano passado foi muito dececionante, em condições normais teríamos sido segundos. De resto, penso que a nossa mentalidade mudou um pouco em comparação com há alguns anos atrás, em termos de como estamos a funcionar e como estamos a desenvolver um carro. E sim, é ótimo ter finalmente um carro que é capaz de ganhar desde o início. E também ajuda a que o carro não tenha excesso de peso. Agora está perfeitamente bem.

É um ótimo começo, mas também sabemos que ao longo da época tem de se continuar a desenvolver. É claro que vamos fazê-lo e esperamos que seja mais do que as outras equipas, porque temos de tentar manter essa vantagem.”

