Q&A com Zak Brown: “Se não ganharmos ficaremos dececionados, mas ao olhar para trás, foi uma época do caraças”

Na antecâmara de um fim de semana decisivo que pode coroar um dos pilotos da McLaren como campeão do mundo, Zak Brown mantém a frieza. Na conferência de imprensa da F1, o CEO da equipa de Woking reflete sobre aquela que classifica como a melhor temporada dos últimos 30 anos, desvaloriza as críticas externas às ‘Papaya Rules’ e garante que, ganhem ou percam contra Max Verstappen no domingo, a filosofia de dar igualdade de oportunidades aos seus pilotos é inegociável.

É um fim de semana enorme para ambos os seus pilotos. Tem sentido a tensão aumentar um pouco no interior da boxe até agora?

Zak Brown: “Não. É mais ou menos o costume. Claro que não é o costume. Há muito em jogo para ambos os nossos pilotos neste fim de semana, mas eles estão muito descontraídos. Gosto da mentalidade com que entraram. Estamos obviamente a tentar manter o habitual e não pensar no resultado potencial, fazendo o que fizemos nas primeiras 23 corridas — talvez excetuando algumas — e voltar a correr este fim de semana.​”

P: Ganhar ou perder no domingo, como reflete sobre 2025?

ZB: “Época fantástica. Empatámos com a Red Bull na conquista dos Construtores. Teria sido bom bater o recorde, mas eles trabalharam em equipa contra mim — 14 vitórias, ambos os pilotos com sete vitórias, celebrámos a nossa 200.ª vitória. Tem sido um ano espectacular. Provavelmente o melhor ano da McLaren em 25, 30 anos. Não se pode refletir sobre nada que não seja um ano fantástico. Evidentemente, se não ganharmos, ficaremos dececionados, mas ao olhar para trás para a temporada, foi uma época do caraças.​”

P: Mencionou que tem sido uma época fantástica e detalhou os muitos motivos. Mas certamente, se um dos seus pilotos não vencer o título mundial no domingo, essa parte isoladamente será vista como um fracasso, tendo em conta que ambos venceram sete Grandes Prémios esta temporada e um ou outro liderou o Mundial de Pilotos desde o início da época?

ZB: “Sim. Claramente, será uma deceção, mas Max não é um tetracampeão mundial fácil de derrubar do pódio. Venceu sete corridas, oito? Sete corridas. Não é como se tivesse vencido duas. Teve uma época de corridas igualmente competitiva. Temos três pilotos a lutar pelo campeonato que tiveram anos espectaculares.​”

P: O potencial de distração para os pilotos ou ruído nunca foi maior porque é o confronto pelo título, e as alegações de parcialidade ou favoritismo que teve de lidar nos últimos meses em particular parecem mais fortes e mais altas do que nunca. Como se sente sobre isso? Viu o que foi alegado esta semana e qual é o seu pensamento sobre como isso caiu no seio da equipa?

ZB: “Tudo o que realmente importa para nós é como a equipa opera e trabalha em conjunto e com os nossos pilotos, por isso bloqueamos tudo. Vi isso. Alguns comentários que se veem são muito mal informados, mas é desporto, é emocional, as pessoas têm direito às suas opiniões e não posso andar a corrigir as opiniões de todos. Mas vê-se muito disparate por aí.​”

P: As ‘Papaya Rules’ têm sido um grande tema de conversa toda a época. A dor valeu a pena? Sente-se confortável com todas as decisões tomadas, incluindo Monza? E no inverno, há algo que precise de discutir e rever para o futuro, ou está absolutamente comprometido que esta é a forma como a McLaren corre na F1, ponto final?

ZB: “Estamos definitivamente comprometidos em dar a ambos os pilotos igual oportunidade de vencer o Mundial. Acho que se está sempre… Mesmo quando se vence, na segunda-feira fala-se no que se poderia ter feito de diferente ou melhor. Estamos constantemente a evoluir como equipa de corridas.

Mas os fundamentos de dar a dois pilotos igual oportunidade de vencer, isso não muda. Olhamos para trás e temos muitas lições? Lembro-me de quando acabámos em primeiro e segundo em Espanha, o nosso debriefing na segunda-feira foi sobre oito coisas que foram chamadas de perto e que podíamos ter feito melhor.

Acho que é a natureza de uma equipa de Fórmula 1 — avaliar sempre e pensar “O que podíamos ter feito de diferente, o que podíamos ter feito melhor?”. No desporto, ganha-se alguns, perde-se alguns. Claro, quando se cometem erros, gostava de não os ter cometido, mas isso não é realista. Ainda não vi nenhuma pessoa ou equipa em qualquer desporto ter a época perfeita. Não somos diferentes. Mas fundamentalmente, a forma como corremos — isso não muda.​”

P: Há uma narrativa de que talvez a McLaren esteja a fugir com medo de Max, que Lando está um pouco com medo de Max e que ele está na vossa cabeça. Apenas a sua resposta a isso — acha que é o caso?

ZB: “Não. Max é um piloto fantástico. Tetracampeão mundial. Argumentavelmente, definitivamente, um dos maiores de sempre. É fantástico correr contra Max. É fantástico correr contra a Red Bull. É uma das melhores equipas de sempre. Estar aqui na corrida final com dois pilotos — é fantástico. É desporto. Gostamos. É tipo o nosso Jogo Sete — sou um tipo do basebol, perdoem-me isso. Mas é disto que sonhamos. Como disse Jonathan, estar aqui a correr contra uma equipa fantástica como a Red Bull, um piloto fantástico como Max, até à última corrida, é mega excitante.​”

P: Assumindo que um dos seus pilotos vence o título este fim de semana, vai ter um piloto bastante devastado ao lado — rodeado por uma equipa jubiloso. Tem mecanismos ou planos em vigor para ajudar esse piloto a processar a deceção e entrar no inverno sem se sentir demasiado devastado?

ZB: Lidaremos com isso quando e se acontecer. Temos dois tipos fantásticos. Foram ótimos jogadores de equipa. Eles entendem. Entendemos as emoções do desporto e os altos e baixos. Tivemos muitos altos e baixos este ano, e vamos simplesmente passar o braço à volta dele — se for essa a situação — e voltar a tentar no próximo ano. E esperamos estar na mesma posição.​