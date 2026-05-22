Q&A com Pierre Gasly: “confiante de que demos o passo em frente que precisávamos”

Pierre Gasly chega ao Grande Prémio do Canadá confiante no “excelente momento” da Alpine.

O piloto gaulês sublinhou que a estrutura de Enstone já conseguiu encontrar respostas cruciais para os problemas de equilíbrio do monolugar detetados em Miami, garantindo que a equipa dispõe agora de uma base sólida para lutar regularmente pelos pontos em Montreal, num fim de semana que se antevê sob a forte ameaça de chuva.

Tens pilotado mais do que a maioria desde Miami, tanto em Paul Ricard como em Magny-Cours. Como foi voltar ao volante em dois circuitos tão icónicos em França?

Pierre Gasly: “Sim, para ser sincero, já quase me tinha esquecido disso. Sim, fui ao Castellet [Paul Ricard], voei de lá para Magny-Cours e, sim, fiz dois dias de testes em Magny-Cours. Por isso, foi bastante fixe. Obviamente, sobretudo no Castellet, estar perto dos adeptos franceses, dos adeptos do desporto automóvel, é um fim de semana muito especial. Vi muitos carros antigos de F1, dei algumas voltas num Renault turbo de 1979, o que foi uma sensação incrível e fez-me perceber o quanto o nosso desporto evoluiu ao longo do tempo.

Hoje em dia, parece quase um desporto completamente diferente. E depois, sim, foi bom rodar em Magny-Cours, um circuito interessante. Na verdade, foi a minha primeira vez lá. E sim, estávamos mesmo a falar sobre o facto de não estarmos a pilotar quase nada até agora. Quer dizer, estamos no final de maio, fizemos apenas quatro corridas e estou mortinho por ter mais ação em pista.”

O teste de pneus de chuva da Pirelli em Magny-Cours pode revelar-se útil este fim de semana, tendo em conta a previsão do tempo. Como se portou o carro à chuva?

PG: Vocês vão ficar chocados. Ainda bem que fiz esses dois dias. Sim, vai ser interessante para vocês. Quer dizer, eu já tinha tido aquele teste em Silverstone, a 20 de janeiro, que foi memorável e acho que vai ficar comigo para sempre. Mas Magny-Cours também foi algo do outro mundo.”

Falemos sobre o desempenho em pista aqui em Montreal, assumindo que estará seco, porque disseste em Miami que não estavas totalmente satisfeito com o teu carro. Sentes que fizeste progressos? Sei que estiveste no simulador em Enstone.

PG: “Sim, retirámos boas aprendizagens de Miami e acho que chegamos aqui com mais respostas. Ainda há algumas coisas para testar no TL1 [Treinos Livres 1] para compreender totalmente as novidades que colocámos no carro na última corrida, mas estou confiante de que demos o passo em frente que precisávamos. E depois, no geral, acho que o ritmo foi bom em Miami. Vimos os dois carros na Q3, conseguimos um 8.º lugar no Sprint e o Franco conseguiu terminar em 7.º na corrida. Acho que há um excelente momento a acontecer e, sim, temos apenas de continuar a pressionar e tentar extrair ainda mais de nós próprios.”

Achas que o traçado da pista aqui em Montreal vai adequar-se ao vosso carro?

PG: “Não sei, mas estou confiante de que temos uma boa base para lutar pelos pontos. Em Miami, ficámos um pouco surpreendidos com as diferenças, que pareceram alargar-se um pouco mais. Parecia que estávamos bastante isolados do pelotão do meio. Esperamos que seja esse o caso este fim de semana, mas vamos descobrir.”

Acompanhaste a tentativa do Max [Verstappen] nas 24 Horas de Nürburgring? Se sim, o que achaste?

PG: “Para ser sincero, era difícil não acompanhar. Achei bastante fixe. Respeito o desempenho e o empenho. Eu também adoraria fazer essa corrida e competir da mesma forma. Acho que ele teve muito azar. Obviamente, isso só demonstrou o nível em que ele se encontra atualmente, e não tive qualquer surpresa ao vê-lo muito competitivo naquela categoria e naquele pelotão. Portanto, sim, houve um par de excelentes momentos destacados nas redes sociais e coisas do género. Achei mesmo muito fixe.”

O Lewis estava a falar do Arsenal e de como eles ganharam o campeonato, bem, de como ganharam a liga. Mas o PSG também ganhou a liga deles, e estão prestes a defrontar-se na Liga dos Campeões. Quais são as tuas opiniões sobre isso?

PG: “Ainda bem que começamos a falar de coisas sérias. Sou um grande adepto do PSG e nós ganhámos a Liga dos Campeões no ano passado, por isso acho que vai ser um grande jogo. Na verdade, tenho acompanhado muito a Premier League. Nos últimos anos, o Arsenal esteve muito perto de vencer e fiquei feliz por eles, por toda a equipa, pelo treinador, por terem conseguido finalmente esta época. E sim, já tenho o meu fim de semana planeado para a próxima semana, depois do Canadá, e tenho a certeza de que vai ser um jogo de futebol fantástico. E sim, obviamente estarei a torcer pelo PSG e espero que eles consigam trazer a segunda Liga dos Campeões.”

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