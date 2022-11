Q&A com Lewis Hamilton: “ Talvez o Seb (Vettel) venha fazer pára-quedismo comigo… mas ele disse que tem filhos…” | AutoSport

Lewis Hamilton faz este fim de semana a sua 200ª corrida com a Mercedes, e na conferência de imprensa falou de vários temas, e ‘escapou-se’ a um ‘olimpicamente’…

A Mercedes foi extremamente rápida no Brasil. Achas que pode repetir esse nível de desempenho aqui?

“Quem sabe? Ainda estamos a melhorar o carro. Não acreditamos que esta pista seja necessariamente a nossa mais forte. Achamos que é um pouco melhor para os outros, mas não saberemos até domingo, para ser honesto. Espero que seja como a última corrida.”

Sei que gostas de estatísticas, e esta é a tua 200ª corrida com a Mercedes, como o tempo voa?

“Sim. Estava a pensar na primeira corrida que tivemos aqui em 2009, que penso que Seb… na verdade foi uma das corridas em que o Seb venceu. Mas, sim, tem sido uma viagem incrível, uma viagem que me sinto incrivelmente honrado por ter participado com a Mercedes. E é, penso eu, um dos pilotos mais antigos com uma equipa? Por isso, orgulho-me disso.

Mostra que a lealdade continua a estar no centro de um dos muitos pilares dos valores que temos como equipa e que aguardamos com expectativa a sua extensão.

Não é apenas uma das associações mais longas com uma equipa, és sim, o primeiro piloto a iniciar 200 corridas para a mesma equipa. Queres falar um pouco da 177ª, precisamente em Abu Dhai, o ano passado?

“Não tenho muitos pensamentos sobre a última corrida aqui. Tive aqui muitas grandes experiências nos anos anteriores. Mesmo desde a primeira corrida que aqui tive em 2009, em que eu liderava e tive a falha dos travões, lembro-me da sensação de ter de abandonar nessa corrida.

Por isso, tive muitos altos e baixos nesta corrida. Não olho para trás…

Tal como eu disse, apenas muito orgulhoso. É de loucos que eu esteja com a Mercedes desde os meus 13 anos em 1997, por isso tem sido uma longa viagem com eles…

Voltando à última volta de Abu Dhabi 2021. Alguma vez pensaste para ti mesmo: “Vou dar uma olhadela, ver onde poderia ter feito diferente”?

“Não olho para o passado a tentar pensar no que poderia ter feito melhor. Nesse aspeto, não.”

Mudaste como pessoa depois disso? a tua atitude em relação às corridas, confiança dentro da organização, atitude em relação à F1 ou qualquer outra coisa?

“Penso que não. Penso que no início talvez, mas sim, penso que o meu amor pelo desporto ainda é o mesmo. E o meu empenho e o meu tempo aqui, espero, estão a demonstrar isso.

Penso que tem sido um ano muito, muito diferente, um ano que naturalmente nenhum de nós na equipa esperava. E ensinou-nos lições que nós, mais uma vez, não tínhamos percebido que não tínhamos ou não tínhamos experimentado no passado. E penso que isso só nos tornou mais fortes. Penso que tem sido um ano realmente positivo a esse respeito.”

És um sete vezes campeão mundial. O que mantém o fogo dentro de ti para continuar na Fórmula 1?

“O que é que me faz continuar? Não sei. É uma pergunta que eu próprio provavelmente faço a mim mesmo. Talvez seja porque Fernando e o Seb ainda estão aqui.

Mas agora obviamente que vamos perder o Seb. Não sei. Acho que ainda adoro o que estou a fazer. Ainda adoro o desafio todos os anos a tentar avaliar no final onde estiveste, o que aprendeste, deixar a porcaria para trás e depois saberes levar as partes boas para a frente.

Como se pode evoluir para ser cada vez melhor? Como é que se pode ser mais saudável? Como pode expandir a sua mente e o seu corpo e espírito, para que esteja totalmente concentrado em fazer isso sempre. E sim, estamos a falar da adrenalina. Quer dizer, naturalmente, todos nós somos pessoas à procura de adrenalina. Tenho a certeza que o Seb vai ter de encontrar outra coisa porque acho que guiar o trator agrícola não lhe vai trazer isso! O seu trator, ele disse que tinha um tractor. Talvez ele venha fazer pára-quedismo comigo. Tentei convencê-lo a fazê-lo, mas ele disse que tem filhos, por isso provavelmente não vai acontecer…”