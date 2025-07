Q&A, “a nossa prioridade é vencer, não agradar”: Fernando Alonso reflete sobre o papel dos fãs na F1

Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, reflete sobre o progresso da sua equipa na segunda parte da temporada de Fórmula 1, destacando a introdução de novas peças e o foco já direcionado para as regulamentações de 2026. Falou também sobre a perceção dos fãs e de como entendem a Fórmula 1…

O experiente piloto espanhol partilha a sua perspetiva sobre os desafios dos fins de semana de Sprint com condições meteorológicas incertas, a importância da gestão da frustração para quem não luta pelas vitórias, e a sua visão pragmática sobre a perceção dos fãs em relação ao desempenho dos pilotos.

Fernando, o início da época foi complicado para ti, mas agora já tiveste quatro corridas consecutivas a pontuar. Sentes que estás a ganhar algum ritmo com este carro?

Fernando Alonso: “Sim. Penso que desde Silverstone, provavelmente com o pacote que introduzimos lá. Estamos um pouco mais competitivos e no limite do Q3 e no limite dos pontos todos os fins de semana. Por isso, espero que consigamos manter o ritmo.”

Mais peças novas aqui este fim de semana. O que esperas alcançar com elas?

FA: “Primeiro, penso que a prioridade é perceber se as novas peças estão a trazer desempenho. Num fim de semana de Sprint, é sempre difícil conseguir isso com apenas um treino livre. Talvez o tempo não esteja a ajudar nesse aspeto. Por isso, essa será a primeira prioridade. Depois, sim, tentar pontuar novamente este fim de semana, se conseguirmos. Mas em termos de desempenho do carro, penso que compreender as novas peças será a principal dificuldade e também a principal prioridade.”

Começamos aqui a segunda parte da época. Depois de ver o desempenho da equipa nas primeiras 12 corridas, qual é o objetivo para a segunda parte da época neste ano de transição para os novos regulamentos?

FA: “Na verdade, penso que 80% do foco já está em 2026, de certa forma.

Não apenas nos engenheiros e na equipa de design. É também a cabeça dos pilotos, talvez à parte dos dois pilotos da McLaren. O resto de nós, estamos apenas a pensar um pouco e a sonhar com o que poderia ser uma boa época no próximo ano, porque este ano vai mudar muito pouco, penso eu, na segunda parte.

Por isso, é divertido ver todo o meio do pelotão tão próximo, e talvez haja alguma ação entre todos os do meio do pelotão na segunda parte da época, e será uma luta pelo quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono no Campeonato de Construtores.

Mas fora isso, penso que não há muito mais a fazer. Tentar aprender, continuar a melhorar, tentar trabalhar com a equipa da melhor forma possível. E como disse, em termos de pontos a cada dois ou três fins de semana, tentar ver o Campeonato de Construtores e divertir-nos um pouco por lá.”

Há algumas curvas, curvas muito rápidas, até algumas a fundo em piso seco. Mas como conseguem gerir e sentir a aderência se estiver molhado desde a primeira volta amanhã neste tipo de curva?

FA: “Tenta não ir a fundo na primeira volta e depois, lentamente, vais um pouco mais rápido e mais rápido.

Mas num formato Sprint, de certeza, tem de entrar no Q1 muito cedo e talvez com uma condição de circuito que não testou no TL1. Por isso, essa é a parte boa do Sprint. Mas não penso que seja um grande desafio.

E, na verdade, aqui, talvez tenhamos feito mais voltas em molhado do que em seco, por isso conhecemos o circuito muito bem. Especialmente, a Eau Rouge, penso eu, está bastante seca, nunca fica muito molhada lá, é bastante íngreme. Mas no ano passado o circuito foi repavimentado e penso que poderá haver um pouco mais de água estagnada, e a visibilidade será um desafio como de costume aqui. Por isso, sim, vamos ver.”

Estou curioso sobre o momento deste novo pacote de atualizações — um fim de semana como este, com condições meteorológicas incertas, formato Sprint e também um passo nos compostos de pneus. A equipa explicou-te a lógica por trás de trazer a atualização este fim de semana e por que o fez?

FA: “Não. Mas penso que a equipa está a tentar trazer as atualizações sempre que estão prontas. Provavelmente, isto estava previsto para Budapeste ou mais tarde na época e conseguiram trazê-lo um pouco mais cedo, e temos uma oportunidade de o testar aqui. Não há garantia de que vamos correr com ela se não tivermos tempo para o testar. Mas, ao mesmo tempo, penso que foi bem-vindo — este esforço de todos na fábrica para trazer as novas peças o mais rapidamente possível. Por isso, vamos ver se conseguimos testá-las corretamente.

Se o fizermos e optarmos por correr com ele, teremos uma melhor sensação após o fim de semana. Se não conseguirmos testá-la no TL1, talvez optemos por não a montar para a qualificação. Ao mesmo tempo, penso que temos o “parc fermé” aberto após a corrida Sprint, por isso poderíamos usar a primeira parte do fim de semana como um teste e depois correr no domingo com a melhor especificação. Por isso, há muitas possibilidades. Não estou preocupado.”

Trabalhaste com o Alan Permane em Enstone. Que qualidades ele tem? Quais são os seus pensamentos sobre ele como Diretor de Equipa? E, em segundo lugar, Jonathan Wheatley e Steve Nielsen foram recentemente promovidos a Diretores de Equipa. Quão especial era aquele grupo de pessoas com quem trabalhaste há vinte anos, e estás satisfeito por vê-los todos a fazer esse tipo de progresso?

FA: “Sim. É ótimo ver. Obviamente, trabalhei com os três. E com o Alan, em particular — trabalhei duas vezes com ele, também quando voltei à Alpine. Por isso, sim, feliz por eles, feliz por ele. Têm muita experiência, mas também, talvez tenham a capacidade de liderança e as qualidades que se precisam hoje em dia. Com o Jonathan é bem conhecido, mas penso que com o Steve e o Alan será bom para eles e bom para a equipa também.”

Que conselho darias aos jovens pilotos, considerando que, por vezes, a Fórmula 1 é um ambiente um pouco impiedoso?

FA: De certeza, é um ambiente extremamente competitivo – a Fórmula 1, mas também qualquer desporto de elite. Tem de estar pronto para dar o seu melhor desempenho todos os dias. E quando não o faz, tem de estar pronto para aceitar algumas críticas e tentar melhorar.

Mas na Fórmula 1, penso que temos muito apoio das nossas equipas, dos nossos engenheiros, da tecnologia, dos dados. Por isso, não penso que seja um mau lugar para trabalhar e tentar melhorar todos os dias.

Não há realmente nenhum conselho. Todos temos diferentes formas de pilotar, diferentes técnicas de condução, diferentes formas de realizar o trabalho. Estamos todos a desfrutar do nosso tempo aqui.

É verdade que todos queremos vencer. E se chegas à Fórmula 1, é porque no teu passado tiveste oportunidades de vencer — no karting, nas fórmulas júnior — e depois tiveste a oportunidade de chegar à F1.

E quando chegas aqui, há apenas um a vencer, normalmente por cinco ou seis anos seguidos porque estão a dominar. Por isso, esta é a única coisa que tens de gerir – controlar essa frustração. Tens de continuar a dar 100% sabendo que não vais vencer.”

As últimas semanas foram muito boas para pilotos experientes: tivemos o Nico Hülkenberg a conseguir o seu primeiro pódio na Fórmula 1, e no filme temos — sem dar muitos spoilers — a personagem de Brad Pitt a vencer uma corrida. Mas agora acham que os novos fãs, os fãs da Netflix, podem ver-te a vencer corridas ou mesmo o Nico a conseguir mais pontos e talvez vitórias? Por isso, achas que agora a F1 está a preparar-se para os pilotos experientes se destacarem ainda mais?

FA: Longa pergunta que não penso ter uma resposta direta. Na verdade, não penso que o Nico… ou penso que ambos não nos importamos muito com o que os fãs da próxima geração pensam.

Apenas tentamos vencer corridas, tentar trabalhar com a nossa equipa o melhor que podemos, e entregar o desempenho. Os fãs e as pessoas que assistem à televisão não têm a imagem completa do que está a acontecer e da diferença de desempenho entre os carros.

Por isso, se no próximo ano o Nico e eu tivermos um carro vencedor e vencermos oito corridas consecutivas e lutarmos pelo campeonato, então eles pensarão que comemos algo diferente no inverno ou tivemos um programa de treino diferente e aprendemos a conduzir no inverno. Esta não é a realidade.

Treinamos todos os dias, comemos todos os dias, viajamos todos os dias, vamos ao simulador todos os dias. Tentamos ser melhores e melhores todos os dias com as nossas equipas. Quando alcançamos o resultado, apenas tentamos partilhá-lo com eles e com os nossos fãs em todo o mundo — mas eles não são a nossa prioridade.

E não pode soar rude para ninguém — amamos os fãs — mas não pensamos se eles percebem quão bem ou mal conduzimos. Isso é mais para a equipa e o aspeto técnico do desporto, penso eu.