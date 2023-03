Proposta para uma F1 diferente | AutoSport

A F1 olha para o futuro com confiança, com um crescimento tremendo nos últimos anos, quer nas receitas, quer no número de fãs, assim como na qualidade do espetáculo no geral. As mudanças implementadas pela Liberty Media têm-se revelado acertadas e têm trazido mais “sumo” à competição. Stefano Domenicali já deixou no ar a possibilidade de mudar o formato dos fins de semana. Decidimos propor a nossa versão.

Como seria a nossa F1? O que mudaríamos e o que manteríamos na mesma? Que formato para o fim de semana? Qual o número de corridas para o calendário? Eis a nossa sugestão:

Calendário

Para muitos, quanto mais corridas melhor. Mas por vezes a quantidade exagerada de provas não é benéfica, além de colocar pressão extra nas equipas. Assim, propomos algo diferente.

Um calendário com 19 corridas para o campeonato, mais uma corrida extra. Para as 19 corridas teríamos uma base de 11 provas fixas e oito provas rotativas. Com o interesse crescente da F1, seria uma forma de levar o espetáculo a mais pistas, sem exagerar no número de corridas. A corrida extra seria realizada em circuitos que pretendem entrar na “pool” de circuitos do calendário. Esta corrida teria dois treinos livres de hora na sexta. No sábado ao fim da manhã teríamos a qualificação e a meio da tarde teríamos uma reedição do BMW M1 Procar Championship. Os pilotos de F1 em pista com carros iguais, numa curta corrida de exibição. No domingo teríamos a corrida. Os monolugares a serem usados poderiam ser de anos anteriores, talvez para permitir que outros pilotos pudessem testar e correr. Quem sabe, estrelas da Indy ou do WEC em pista. Um festival de desporto motorizado.

Em vez de apenas um teste conjunto, as equipas fariam um teste conjunto de três dias no início do ano e um máximo de dois testes abertos ao público e à comunicação social de dois dias, em pistas que não estão incluídas no calendário desse ano. Idealmente com mais de uma equipa em pista, para permitir aos fãs ter mais uma hipótese de ver os carros ao vivo.

Além dos títulos e dos prémios que são atualmente atribuídos, colocaríamos um novo prémio. O Grand Slam: Cinco pistas escolhidas pelos fãs (idealmente as clássicas ou os citadinos) em que seria feito o minicampeonato em que o melhor piloto nessas pistas receberia um prémio. Não haveria recurso a corridas Sprint.

Formato do fim de semana

O fim de semana começaria na sexta Feira com uma sessão de Shakedown – 20 minutos para as equipas verificarem carros e sistemas – e um Treino Livre 1 de uma hora para as equipas prepararem o fim de semana.

No sábado, teríamos o Treino Livre 2 de mais uma hora para limar as arestas do dia anterior. Seguir-se-ia a Qualificação, no mesmo formato do que é utilizado atualmente. A única alteração que poderia ser implementada era a introdução de uma Q4 em que os cinco mais rápidos da Q3, teriam uma volta com pista limpa para tentar a pole. Mas seria apenas uma mudança acessória (sujeita à votação dos fãs), pois a qualificação está bem neste formato.

No domingo, haveria um Warm Up de 15 minutos e o Grande Prémio.

Tem mais ideias para a F1? O que gostaria de ver mudado no formato atual? O que gostaria de ver acrescentado? Ou não mudaria nada? A caixa de comentários serve para trocar ideias.