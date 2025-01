Promotor do GP da Bélgica diz que F1 só quer 8 corridas na Europa

Também Zandvoort enfrenta incertezas com o contrato a expirar em 2026. Assen surgiu como possibilidade para receber a F1 em vez de Zandvoort, mas até essa possibilidade está ainda no meio de incertezas:

A Fórmula 1 pretende reduzir o número de Grandes Prémios na Europa para apenas oito, o que tornou difícil para Spa-Francorchamps garantir um contrato permanente. Segundo Melchior Wathelet, presidente do promotor Spa Grand Prix, a nova parceria até 2031 inclui um esquema de rotação, deixando o circuito fora do calendário em 2028 e 2030. Apesar disso, existe a possibilidade de a Bélgica ainda receber corridas nesses anos.

O primeiro passo para a rotação de provas foi dado com o anúncio do contrato do GP da Béligca, em Spa Francorchamps, que irá acontecer de forma rotativa a partir de 2026. O político belga Melchior Wathelet, presidente do promotor do Grande Prémio de Spa, confirmou que Spa-Francorchamps assegurou um contrato de Fórmula 1 até 2031, mas fará parte de um novo esquema rotativo, o que significa que não acolherá corridas em 2028 e 2030.

