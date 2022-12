Prioridade é a F1, mas Felipe Drugovich procura “uma oportunidade para continuar a correr” | AutoSport

O mais recente campeão da Fórmula 2 Felipe Drugovich tem como prioridade a Fórmula 1 e o seu papel de piloto reserva e desenvolvimento na Aston Martin que recentemente garantiu, no entanto a equipa britânica deu permissão ao piloto brasileiro de conseguir um lugar numa outra competição para manter o ritmo competitivo, apenas com a exceção de não se sobrepor a qualquer prova do mundial de F1.

“O plano é ser o piloto reserva da Aston Martin na Fórmula 1”, explicou Drugovich na cerimónia de entrega de prémios da FIA em Bolonha, depois de receber o troféu pelo título conquistado na F2. “Vou seguir a equipa e tentar aprender o máximo que puder e fazer algumas das sessões de treinos livres 1, algo que anseio. A equipa está aberta a deixar-me fazer outra coisa, que ainda não sei o quê. Estamos a tentar ver se há uma oportunidade de continuar a correr, de manter a atividade, mas a prioridade será sempre a Fórmula 1. Tem de ser algo que não se sobreponha à F1 e um programa que não pese tanto no meu calendário. Pode ser Hypercar [no WEC] ou Super Fórmula ou qualquer coisa”.

Sem poder regressar à Fórmula 2 por ser campeão em título, Drugovich considera que competir em Le Mans “seria porreiro se pudesse”.