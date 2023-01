Prioridade da Hyundai são os ralis e não a Fórmula 1, garantiu Cyril Abiteboul | AutoSport

O interesse pela Fórmula 1 tem vindo a crescer, tanto pelos fãs como por construtores e equipas privadas que gostariam de se tornar na 11ª ou até mesmo a 12ª equipa da grelha, como pretende a FIA. Há casos concretos, como a Audi, que já confirmou a sua entrada na F1 através da Sauber e na produção de unidades motrizes, ou a parceria entre a Andretti Autosport e Cadillac, mas há ainda os casos da Porsche, que esteve perto de um acordo com a Red Bull, e os rumores sobre o interesse da Hyundai, que recentemente anunciou Cyril Abiteboul como responsável do ‘motorsport’.

A especulação aumentou com o anúncio do antigo responsável da Renault para assumir funções na marca sul-coreana, mas Abiteboul minimizou o interesse da Hyundai na F1, salientando que a prioridade são os ralis.

Afirmando que “não há um plano específico” para a Fórmula 1, Cyril Abiteboul explicou que “a Hyundai é claramente uma empresa que visa um desenvolvimento fantástico à escala global, com uma nova linha de produtos, uma oferta única e assim por diante. E o automobilismo está lá para apoiar o negócio, portanto, é preciso entender, junto com o restante da empresa, o que o negócio precisa e como podemos apoiá-lo neste momento”.

O francês, que tem como missão supervisionar os programas WRC e Customer Racing da empresa coreana, adiantou ainda que “o rali é a melhor solução para apoiar os carros pequenos, portanto, o segmento A. Também temos que ver como esse segmento se desenvolverá e garantir que o rali continue relevante para esse segmento. Essa é certamente a prioridade neste momento”.

Tendo regressado ao WRC em 2014, o objetivo da Hyundai é vencer, garantiu o responsável. “Neste momento, o rali é para é o nosso negócio e a prioridade é garantir que continue assim, trabalhando com a FIA e os organizadores. Se tivermos que fazer outra coisa também, veremos isso na altura certa, mas essa não é a prioridade de momento, é vencer nos ralis”, concluiu Abiteboul.