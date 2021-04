Primeiro Ministro confirma Fórmula 1 e MotoGP à “porta fechada”

Não existia até ontem qualquer informação relativa à presença, ou não, de público nos Grandes Prémios de Portugal de Fórmula 1 e MotoGP.

Estava a ser estudada a possibilidade das corridas receberem público nas bancadas, condicionados a testes rápidos negativos a todos os presentes no complexo, mas de acordo com as declarações do Primeiro Ministro, António Costa, os eventos desportivos vão continuar a decorrer sem a presença de público, referindo-se ao futebol, acrescentando depois a Fórmula 1 e o MotoGP quando lhe foi feita diretamente a questão: “é um risco que tem de ser evitado. Obviamente, não há eventos com público, porque é um risco acrescido para a transmissão da doença. É um risco que tem de ser evitado, e vamos continuar a evitar”, disse.

Estas palavras deixam agora claro que não vai haver público no MotoGP e na Fórmula 1, a não ser que de repente surja uma exceção, agora muito pouco provável dado as declarações do Primeiro-Ministro.