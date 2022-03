Previsões da F1, Campeões: Max Verstappen, Lewis Hamilton e…Carlos Sainz! | AutoSport

O AutoSport fez ontem o seu prognóstico quanto à F1 de 2022, como pode ver no vídeo abaixo, mas vamos também acrescentar as previsões de alguns dos mais destacados jornalistas ‘oficiais’ da F1: Will Buxton, Lawrence Barretto, David Tremayne, Mark Hughes e Samarth Kanal. A primeira questão a que respondem, é simples: Que equipa e piloto pensam poder ser campeões?

MH: “Neste momento, com a tendência atual parece difícil olhar para além de Red Bull e Max Verstappen. Mas tenho a sensação de que o Mercedes, quando devidamente desbloqueado, vai ser devastadoramente bom. Por isso vou com a Mercedes para os construtores, mas Verstappen para os pilotos, porque o Max não tem um George Russell na sua própria equipa para lhe tirar pontos.”

WB: “Acredito realmente que a Mercedes está com um pé atrás? Embora eu acredite que tanto Russell como Lewis Hamilton protestam que não estão onde pretendiam, esta é a Mercedes e não podemos de forma nenhuma anulá-los. A Red Bull parece forte em todo o lado. Mas a Ferrari teve a forma mais consistente e impressionante ao longo dos seis dias de pré-época. A Ferrari para mim entra como favorita. Para mim, serão os campeões dos Construtores. Pilotos? O Lewis ganha o número oito….”

SK: “Perdi algumas horas de sono graças a essa pergunta, mas vou apenas dizer: Carlos Sainz, piloto da Ferrari. A equipa? Mercedes. Vão ganhar a guerra do desenvolvimento e ganhar um nono título consecutivo, mas perder o campeonato de pilotos.”

LB: “Penso que vamos repetir o resultado do ano passado, com Max Verstappen a defender com sucesso o seu título, ajudado em parte pela Red Bull ter o melhor ‘pacote’ no início do ano, e George Russell a bater Sergio Perez com frequência suficiente para dar à Mercedes um nono campeonato de construtores.”

DT: “Dada a sua fiabilidade nos testes, e a velocidade que o Red Bull RB18 revelou no último dia no Bahrein, mais a omnipresença de Adrian Newey numa nova fórmula que será mais uma vez dominada pela aerodinâmica, do que pelo motor, diria que nesta fase, Max Verstappen e Red Bull parecem uma aposta bastante decente. Mas Lewis Hamilton e a Mercedes, agora com George Russell, dar-lhe-ão muito que fazer. No entanto, Verstappen irá beneficiar de ser o novo campeão mundial e será o foco principal dos esforços da sua equipa, enquanto que na Mercedes, permitirão, como sempre, que os seus pilotos corram um contra o outro.