Presidente da FIA entrega controlo da F1 a Nikolas Tombazis | AutoSport

O mandato de Mohammed ben Sulayem como Presidente da FIA não está a ser fácil devido a uma série de controvérsias que tem afastado a FIA da FOM em vários temas. Mais recentemente, e como demos conta ainda hoje, Stefano Domenicali colocou-se ao lado dos pilotos de F1 sobre o controlo apertado do seu discurso político, depois da FIA ter alterado o Código Desportivo Internacional.

Uma notícia do Daily Mail dá conta do envio de uma comunicação do Presidente da FIA às equipas de Fórmula 1 para anunciar que o controlo operacional da competição naquela entidade federativa será da responsabilidade Nikolas Tombazis e assim afastando-se do seu envolvimento direto.

Recordamos que em janeiro a entidade federativa anunciou alterações significativas à sua estrutura de gestão para a Fórmula 1 e Nikolas Tombazis, que liderou a equipa técnica da FIA desde 2018 e supervisionou o desenvolvimento e implementação da revisão do regulamento de 2022, passou a assumir um papel mais transversal, sendo nomeado responsável máximo dos ‘single seaters’ (monolugares), tendo os Diretores Desportivo, Técnico, Financeiro e Estratégico e Operações a responderem perante si na pirâmide da FIA.

Segundo as informações do tabloide britânico, Mohammed ben Sulayem terá escrito na comunicação às equipas que “o meu objetivo declarado era ser um presidente não executivo através do recrutamento de uma equipa de gestores profissionais, o que já foi em grande parte concluído. Portanto, no futuro, o vosso contacto diário para todos os assuntos sobre F1 será com Nikolas [Tombazis] e a sua equipa, enquanto eu me concentrarei em assuntos estratégicos com a minha equipa de gestão”.

Uma outra fonte da FIA afirmou ao Motorsport.com que “o manifesto do Presidente expôs claramente este plano antes de ser eleito. Comprometeu-se com a ‘nomeação de um diretor executivo da FIA para proporcionar uma operação integrada e alinhada’, bem como a ‘introduzir um quadro de governação revisto’ sob ‘uma equipa de liderança centrada na transparência, democracia, e crescimento’”, adiantando ainda a mesma fonte, que “o Presidente da FIA tem um vasto mandato que abrange a amplitude do desporto automóvel e da mobilidade global, e agora que a reorganização estrutural na Fórmula 1 está completa, este é um próximo passo natural”.

Apesar de todas as controvérsias, esta mudança não parece estar relacionada com os episódios que têm vindo a acontecer entre FIA e F1.