Presidente da FIA assegura que litígio sobre o Halo foi “resolvido de uma forma muito positiva” | AutoSport

Um dos primeiros desafios de Mohammed ben Sulayem como Presidente da FIA foi tentar resolver uma questão legal com o inventor e detentor da patente do Halo, que passou a equipar obrigatoriamente todos os monolugares das competições sob alçada da federação internacional a partir de 2018 na sequência do acidente de Jules Bianchi em Suzuka. Jens Nygaard tinha colocado a FIA em tribunal por uma alegada violação da sua patente.

Ao discursar na Assembleia Geral Anual da FIA em Bolonha esta sexta-feira, Mohammed ben Sulayem garantiu que essa questão legal sobre o Halo está agora resolvida.

“O nosso trabalho inicial era claro: tínhamos de colocar a FIA de novo no bom caminho [após as consequências do Grande Prémio de Abu Dhabi de 2021]”, disse o Presidente daquele órgão.”Uma das minhas primeiras ações como Presidente foi ser transparente sobre os desafios legais que enfrentávamos. Portanto, estou muito feliz por vos dizer que o litígio sobre o Halo foi resolvido de uma forma muito positiva, salvaguardando o futuro da FIA, e agradeço à equipa jurídica por todo o seu trabalho árduo, mas esta transparência tem de ir mais longe. Foi por isso que contratamos auditorias independentes às nossas finanças e organização de liderança, que moldaram os nossos planos para o futuro”.

Desde a sua introdução, o Halo tem protegido vários pilotos de ferimentos graves, tendo tido, por exemplo, um papel muito importante no acidente de Romain Grosjean no Grande Prémio do Bahrein de 2020.