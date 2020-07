Preocupações relativas ao GP da Hungria “infundadas”

Depois do presidente da GPDA, Alex Wurz ter vindo a público revelar que estava em cima da mesma a permanência da F1 na Áustria em virtude das recentes restrições impostas pelos húngaros aos cidadãos oriundos do Reino Unido, eis que os organizadores do GP da da Hungria já disseram que as preocupações são “infundadas”, alegando que a F1 “cumpre os regulamentos do Código de Conduta FIA Covid-19, que reflete plenamente as medidas em vigor na Hungria (…) pelo que quaisquer preocupações surgidas nos últimos dias em relação às sanções na Hungria são totalmente infundadas”, lê-se na declaração. Basicamente, os organizadores locais apressaram-se a garantir que não há problemas com a F1, caso tudo decorra dentro da normalidade esperada.