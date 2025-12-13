Prémios FIA: McLaren renova título de construtores na Fórmula 1
A McLaren conquistou o décimo título mundial de construtores da Fórmula 1 em 2025, o segundo consecutivo após 2024, ano que marcou o regresso da McLaren aos triunfos, o que já não sucedia desde 1998. A equipa britânica ultrapassou a Williams (9 títulos), e deixa mais para trás a Mercedes (7), Lotus (6) e Red Bull (4) no palmarés histórico.
A temporada começou com vitória no Grande Prémio da Austrália, seguida de triunfos na China, Bahrein, Arábia Saudita e Miami. Apenas Max Verstappen (Red Bull) interrompeu o fluxo, mas a dupla Lando Norris e Oscar Piastri elevou o nível, somando 14 vitórias (sete cada), três nos Sprints e 833 pontos totais.
Em Singapura, o terceiro e quarto lugares de Norris e Piastri selaram o ceptro a seis Grandes Prémios do final da época, igualando o recorde da Red Bull de 2023. A McLaren terminou 364 pontos à frente da Mercedes, confirmando supremacia quase absoluta na categoria rainha, atualmente.
