Prémios FIA: Lando Norris estreia-se como Campeão do Mundo de Fórmula 1
Lando Norris tornou-se o 35º piloto a conquistar o título mundial de pilotos da FIA Fórmula 1, numa temporada 2025 decidida apenas no derradeiro Grande Prémio do ano, em Abu Dhabi. O britânico da McLaren celebrou o primeiro ceptro com um terceiro lugar em Yas Marina.
Favorito após o título de construtores da McLaren em 2024, Norris venceu o arranque em Melbourne. O colega Oscar Piastri assumiu a dianteira com triunfos na China, Bahrein, Arábia Saudita e Miami, mas Norris replicou no Mónaco e na Áustria, com Piastri a vencer em Espanha. Um toque no Canadá intensificou a rivalidade entre ambos.
Norris brilhou em Silverstone e somou pódios constantes, enquanto Max Verstappen dominou a parte final da época. Vitórias mexicanas e brasileiras mantiveram Norris à frente por 12 pontos à chegada a Abu Dhabi, mas a combinação de ritmo e pragmatismo garantiu-lhe o título, uma nova estreia, depois de Max Verstappen em 2021, e interrompendo um ciclo de quatro campeonatos ganhos pelo ‘mágico’ da Red Bull. Norris tornou-se também no 11º piloto do Reino Unido a triunfar, depois de Mike Hawthorn, Graham Hiil, Jim Clark, John Surtees, Jackie Stewart, James Hunt, Damon Hill, Lewis Hamilton e Jenson Button.
