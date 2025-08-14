Portugal tem “tudo pronto para formalizar regresso da F1 ao Algarve”

No discurso da Festa do Pontal, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunciou que o país “tem tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2027”.

O anúncio, inesperado, foi feito durante a festa que marca a rentrée política do Partido Social Democrata (PSD), com Montenegro a destacar a importância do retorno dos grandes eventos internacionais de desporto motorizado para a região, como forma de impulsionar a economia local e promover a região e o país. O MotoGP mantém-se como uma aposta forte, com a principal competição de motociclismo garantida para este ano e para 2026. A Fórmula 1 está também nos planos, com a promessa de formalização do regresso em 2027.

O que disse Luís Montenegro

“Referindo-me em concreto ao Algarve,” disse o primeiro-ministro de Portugal, “sobre decisões que têm impacto nacional, também continuaremos a dar o nosso contributo do ponto de vista do governo, das políticas públicas da administração central, para estimular a atividade económica do Algarve, mesmo no domínio turístico, naquilo que depende da nossa ação”.

“Há muitas coisas que dependem da ação dos operadores privados, mas nós também temos de fazer a nossa parte, para promover este território, para promover aquilo que temos para oferecer a quem nos visita. Uma das circunstâncias que mais contribui para a promoção do país e também desta região são os grandes eventos.

Asseguramos a realização do MotoGP, a prova mãe do motociclismo a nível mundial para 2025 e 2026. Estou em condições de vos dizer que temos tudo pronto para formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve no próximo ano de 2027.

Estes eventos implicam alguns esforços financeiro por parte do governo, mas tem um retorno quer financeiro direto, quer indireto de promoção que valem sinceramente a pena”.

Uma nova página na história da prova?

Se este regresso se confirmar, será mais um capítulo na história rica do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, marcada por várias fases e circuitos. A primeira edição decorreu em 1958, no Circuito Urbano da Boavista, no Porto, com vitória de Stirling Moss. No ano seguinte, a prova mudou-se para o Circuito de Monsanto, em Lisboa, onde Moss voltou a triunfar. Em 1960, regressou à Boavista, com vitória de Jack Brabham, antes de Portugal sair do calendário da F1 durante mais de duas décadas.

O regresso aconteceu em 1984, no Autódromo do Estoril, palco de 13 edições consecutivas. Esta fase ficou marcada por momentos icónicos, como a primeira vitória de Ayrton Senna, em 1985, sob chuva intensa, e pelos triunfos de nomes como Alain Prost, Nigel Mansell, Michael Schumacher e Damon Hill. A última corrida desta fase realizou-se em 1996, vencida por Jacques Villeneuve, antes da prova voltar a ser retirada do calendário.

Após 24 anos de ausência, o Grande Prémio de Portugal regressou em 2020 e 2021, desta vez no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Lewis Hamilton foi o grande protagonista dessas corridas, com a prova de 2020 a ficar marcada pela sua 92.ª vitória na Fórmula 1, superando o recorde de 91 triunfos de Michael Schumacher.

Ao longo da sua história, Alain Prost e Nigel Mansell são os pilotos mais vitoriosos no GP de Portugal, com três triunfos cada. Stirling Moss e Lewis Hamilton somam dois triunfos cada. Com 18 edições já disputadas, a confirmar-se o regresso em 2027, poderá abrir-se uma nova era da prova, coincidente com as profundas mudanças técnicas que a Fórmula 1 implementará em 2026, incluindo novos chassis e unidades motrizes.

AIA não comenta

O AutoSport falou com Miguel Praia, diretor comercial do Autódromo Internacional do Algarve, pedindo mais esclarecimentos sobre o tema. Praia não comentou, dizendo apenas que “desde o tempo do nosso querido Paulo [Pinheiro] que mantemos a porta da F1 aberta. De momento, não podemos acrescentar mais.”