Porsche recuou, mas Fórmula 1 continua na mira… | AutoSport

A Porsche não participará na Fórmula 1, pelo menos, nos próximos anos, quem o diz é o diretor de vendas de desportos motorizados do Grupo VW, Michael Dreiser. Há uns tempos, muito se falou da Porsche mas foi a Audi que acabou por garantir a sua presença na Fórmula 1 em 2026. Sabe-se que houve interesse, chegaram a haver conversações, especialmente com a Red Bull, mas como sucede em muitas possíveis parcerias, ambas as partes queriam ter o principal destaque e as coisas acabaram por não resultar.

A Porsche colocou em cima da mesa as suas exigências para se tornar parceira de qualquer equipa e tudo ‘morreu’ aí. O construtor de Zuffenhausen pretendia ter o controlo de toda a estrutura, assumindo-se como acionista maioritária, sem que levasse nada para além de uma mala cheia de dinheiro e o seu nome. Até poderia resultar com a Sauber, por exemplo, mas com a Red Bull, longe disso.

Os homens da formação de Milton Keynes não aceitaram os termos da Porsche, dado não estarem interessados em perder o controlo para a marca, arriscando a ficar com uma equipa demasiado pesada nas decisões, influenciada pelos executivos alemães.

Anos antes, talvez tivesse sido possível, mas não o ano passado quando o assunto esteve em cima da mesa.

Como se percebe, a Porsche esteve em conversações avançadas com a Red Bull sobre um acordo, mas este ‘morreu’. Contudo, a Fórmula 1 não deixou de ter interesse para a Porsche, disse Thomas Laudenbach, o ‘chefe’ desportivo da Porsche. Agora, Michael Dreiser, disse algo semelhante à Blackbook Motorsport, dizendo que o desporto motorizado estará sempre no centro da identidade da marca e que a Fórmula 1 continua a ser interessante. Contudo, para já manter-se-á no WEC, IMSA, Fórmula E e com a Porsche Supercup.