Por onde passa o futuro de Daniel Ricciardo? – Resultados da votação

Daniel Ricciardo voltou a perder o lugar na F1. Depois de meio ano como piloto de reserva da Red Bull, após uma passagem falhada pela McLaren, o australiano regressou ao Grande Circo pela porta da Alpha Tauri. Mas este regresso ao universo Red Bull acabou por ter pouco sucesso e Ricciardo nunca se impôs como Christian Horner e Helmut Marko desejavam.

Sem se destacar o suficiente para justificar a dispensa de Sergio Pérez, Ricciardo foi perdendo espaço e acabou por ser dispensado, para dar lugar a Liam Lawson. O que se segue para o piloto australiano?

Daniel Ricciardo seria uma adição tremenda para qualquer campeonato. A popularidade do piloto australiano, com uma forte base de fãs, é apelativa para qualquer competição. A questão é simples? Qual acha que será o próximo destino do piloto? Veremos uma troca de realidade? Aposta em competições similares? Ou Ricciardo vai pendurar o capacete?

A votação foi renhida. Os leitores do AutoSport consideram que o WEC poderá ser a próxima opção de Daniel Ricciardo (26,8%), sendo que um regresso à F1 está em segundo lugar com 23,5%. A Indycar foi a terceira opção mais votada (21,3%), seguindo-se a NASCAR (8,7%). A quinta opção mais votada foi a reforma (7,7%), à frente da opção “Outro” (6,6%) com os Supercars a receberem apenas 5,5%.

VOX POP

Pity

Se ele decidir continuar no automobilismo, acredito que escolha a Nascar, visto que o número 3, que ele escolheu, foi por causa do seu ídolo na Nascar, Dale Earnhardt, que usava esse número.

Leandro Marques

Bem, se a Sauber que já garantiu um piloto experiente (Hulk) para a entrada da Audi e mesmo assim considera ter outro, penso que ficariam melhor servidos com Daniel do que a possibilidade que se falou de manter Bottas.

Mas penso que chegou a hora de ambos saírem e darem lugar a outros. Até podem ser mais jovens que Hamilton ou Alonso, mas não conseguem apresentar os resultados deles. Muitas vezes, a meu ver de forma errada, aponta-se estes dois nomes como alguém que impede a entrada de jovens na F1 quando andam por lá pilotos embora mais jovens que os dois veteranos, mas que não agregam mais que eles, como são exemplos, Daniel, Bottas, Ocon, K-Mag, etc.

Termino onde comecei para não me dispersar em relação ao tema do tópico, a continuar na F1 só vejo a Sauber como hipótese. A não se concretizar penso que poderá fazer Indy, aproveitando a reputação que tem em solo americano e, ao mesmo tempo, ser embaixador da Red Bull e quem sabe ajudar a criar a própria equipa da Red Bull na Indy, caso eles estejam interessados em se expandir para esta competição, como tiveram a ambição de produzir os próprios motores e que são os mais complicados de criar do mundo.

Cágado1

Supercars e um programa de relações públicas na RB, seria o melhor para não correr o risco de beliscar a sua popularidade, com resultados menos bons, e capitalizar nela pelo resto do mundo fora. O problema é o tempo de viagem de e para a Austrália.