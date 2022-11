Polémica Red Bull: Quem tem razão? (Sondagem) | AutoSport

Num fim de semana repleto de motivos de interesse, a polémica interna da Red Bull está a dar que falar. Max Verstappen acabou em sexto o GP de São Paulo, após ter ignorado uma ordem direta da equipa, que pediu para que o campeão deixasse passar o seu colega de equipa para garantir o máximo de pontos possível e tentar assegurar o segundo lugar final.

Este caso tem motivado opiniões divergentes, com alguns a defender Sergio Pérez, afirmando que merecia mais respeito e consideração por parte de Verstappen, olhando à muita ajuda que o mexicano já dispensou ao bicampeão.

Por outro lado, há os defensores de Max Verstappen que apontam para o suposto episódio no Mónaco (Sergio Pérez terá provocado um incidente que motivou bandeiras amarelas, o que tirou as hipóteses de Verstappen conquistar a pole no Mónaco) e que a retidão do piloto neerlandês deve ser respeitada.

Já falamos deste tema, mas agora pretendemos conhecer a visão dos leitores.

Quem tem razão? Sergio Pérez? Max Verstappen? Nenhum dos dois?

