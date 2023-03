Pode haver um novo interessado na vaga para a Fórmula 1 | AutoSport

Poderá surgir uma nova estrutura interessada no processo aberto pela FIA para uma possível décima primeira equipa na Fórmula 1, segundo o jornalista Dieter Rencken da publicação RacingNews365.com, juntando-se assim, a três outras anteriormente referidas.

A parceria entre Andretti Autosport e Cadillac surge como estrutura mais bem posicionada neste processo, depois de uma primeira tentativa falhada da equipa norte-americana em adquirir a Sauber, mas como demos conta em janeiro, a Panthera Team Asia, um projeto liderado por Benjamin Duran e Michel Orts, pode aproveitar esta oportunidade para se candidatar à F1.A Hitech, equipa que opera nas categorias de iniciação (F2 e F3) com Oliver Oakes ao leme, terá sido uma das equipas que entregaram a declaração de interesse da FIA. A equipa foi recebendo fundos vindos da família Mazepin, mas devido ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a equipa terá passado a receber fundos vindos do Dubai. No entanto, segundo o referido jornalista, o fundador da extinta equipa BAR, Craig Pollock pode ter o apoio da Arábia Saudita para apresentar um projeto e seguinte candidatura à FIA. É conhecida a vontade da Arábia Saudita de se envolver mais na Fórmula 1 além de promotor de um Grande Prémio, tendo-se falado antes de receber no seu território uma equipa da disciplina e até colocar um piloto daquela nacionalidade na grelha. A publicação avança que Pollock concebeu a ideia de uma equipa que defende a Igualdade, Diversidade e Inclusão, um ponto muito importante para a FIA no seu processo e se realmente tiver o apoio de figuras de relevo do reino saudita, não faltarão fundos para este projeto.

Até agora nada é oficial, mas Dieter Rencken garante que nenhuma das suas fontes desmentiu o projeto de Pollock quando questionadas por si sobre o interesse na F1.