F1: Pode a Red Bull vencer todas as corridas do ano? em Silverstone não ganha desde 2012… | AutoSport

A Sky Sports F1 perguntou a Christian Horner se a Red Bull poderia vencer todas as corrida do ano, o que fez até este momento, mas Horner não gostou muito da questão, dizendo que a equipa pensa apenas corrida a corrida: “Fico doido quando fazem essas perguntas. Só podemos pensar numa corrida de cada vez. Podemos? Sim, claro, será que vamos? Quem sabe. Há a fiabilidade, clima. Silverstone no próximo fim de semana vai ser épico, vai ser fantástico. Mas quem sabe quais os obstáculos que podem surgir. Vimos o que aconteceu lá no ano passado. É uma corrida que não ganhamos desde Mark [Webber] em 2012, então é uma grande corrida para nós neste calendário” disse Horner.