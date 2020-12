Sérgio Pérez venceu o louco GP de Sakhir, depois de ter estado em último lugar. O piloto que está sem lugar para 2021 venceu e tem a companhia no pódio de Esteban Ocon e Lance Stroll. A Mercedes errou nas boxes e estragou as corridas de George Russell e Valtteri Bottas. Jorge Girão e José Luís Abreu escalpelizam o sucedido no Bahrein.

PODCAST GP Sakhir Fórmula 1: Estreia da Racing Point num dia mau para a Mercedes