Podcast AutoSport: Resposta de Max Verstappen e Red Bull no GP Emilia Romagna F1 | AutoSport

Depois do recital de Charles Leclerc e da Ferrari em Melbourne, a resposta de Max Verstappen e da Red Bull, também com um recital. A luta pelo título está ao rubro e é analisada no Podcast AutoSport, assim como as prestações do brilhante Lando Norris, Valtteri Bottas e da Aston Martin. A situação da Mercedes e de Lewis Hamilton é também escalpelizada.