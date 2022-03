Podcast AutoSport – GP do Bahrein de F1: o regresso da Ferrari às vitórias (vídeo) | AutoSport

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) venceu o GP do Bahrein, Carlos Sainz (Ferrari F1-75) ajudou à dobradinha com o segundo lugar. Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) subiu ao pódio, depois do abandono dos dois monolugares da Red Bull nas voltas finais da corrida.

No Podcast Autosport analisámos a corrida, e escolhemos o Piloto do Dia, os Altos e os Baixos do primeiro GP do ano.