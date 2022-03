Podcast AutoSport – GP da Arábia Saudita de F1: A análise do fim de semana | AutoSport

A análise do fim de semana, começando pela reunião dos pilotos na sexta feira, as dúvidas quanto à segurança da prova, a surpresa da qualificação com a pole de Sergio Pérez, a vitória de Max Verstappen e a luta com Charles Leclerc, a situação da Mercedes, as melhorias da McLaren e as lutas do segundo pelotão. Tudo para ver no podcast AutoSport: