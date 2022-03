Podcast AutoSport: Antevisão Mundial F1 de 2022 | AutoSport

Está de regresso o Podcast AutoSport. Fique com a antevisão do Mundial de F1 de 2022. As equipas, os pilotos, os diversos ‘grupos’ que se formaram, no topo, a Mercedes, Red Bull, Ferrari e McLaren, o 2º pelotão com a Alpine, AlphaTauri e Aston Martin e finalmente no terceiro grupo a Williams, Alfa Romeo e Haas. Por fim, as apostas para a temporada: quem poderá ser Campeão de Pilotos, Construtores, melhor equipa do 2º pelotão, a pior equipa e piloto do ano. Veja e ouça.

AutoSport, Antevisão, F1 2022, F1, Formula 1