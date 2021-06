Pneus rebentados em Baku: Culpa da Pirelli ou das equipas? | AutoSport

Como de costume, e tal como noutros desportos, quando não se dá pelo árbitro, tudo normal, é assim que deve ser, o ‘jogo’ correu bem, nada mais há a dizer, mas quando estes cometem erros, cai o ‘Carmo e a Trindade’, como sempre. Na Fórmula 1 é a mesma coisa, mas neste caso não falamos do árbitro, Michael Masi, Diretor de Corrida, mas sim da Pirelli, fornecedor único de pneus.

Os pneus do Red Bull de Max Verstappen e Aston Martin de Lance Stroll rebentaram em Baku e todos caíram em cima da Pirelli, como já tinha sucedido no passado, a Pirelli analisou as falhas e concluiu que não havia defeitos nos pneus, deixando no ar que algo indeterminado aconteceu.

Mas a versão não-oficial é bem mais interessante e essa ‘reza’ que a Red Bull e a Aston Martin utilizaram os pneus fora os parâmetros impostos pela Pirelli.

É o habitual pingue-pongue entre o cliente e o fornecedor, quanto à atribuição de culpas.

Olhando para a questão, que necessidade tem a Pirelli de impor parâmetros com pouca margem de segurança? O que tem a Pirelli a ganhar com isso? Só tem mesmo a perder, e por isso duvido sinceramente que a Pirelli não tivesse uma grande margem de segurança. A não ser que alguém na marca italiana tenha feito ‘porcaria’ da grosa…

Por outro lado, não me admiro absolutamente nada que as equipas estiquem os limites, o que normalmente fazem, porque está no ADN das equipas de Fórmula 1 esticarem esses limites, e a Pirelli não “metia cá fora” a circular a informação em que desconfia que a Aston Martin e Red Bull rodavam com pressões abaixo do indicado pela Pirelli, se não estivesse minimamente segura disso.

Portanto, duas duas uma, ou a Pirelli fez mal os cálculos e está a sacudir água do capote, para não ficar mal no filme, ou as equipas esticaram a corda, e arriscaram a vida dos seus pilotos.

Espero que as novas medidas tomadas para prevenir estas situações sejam suficientes, mas desconfio que vamos continuar a ver, mais cedo ou mais tarde, pneus a rebentar. No meio disto tudo, esta história tem que ficar perfeitamente esclarecida e ser pública. Não pode haver decisões ao estilo FIA/Ferrari na questão do motor, pois para a Pirelli, neste momento, existe a perceção do público que o erro foi deles, e isso tem consequências comerciais negativas. Lembram-se do que se passou há 16 anos com a Michelin em Indianapolis 2005?