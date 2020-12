Plantel da Fórmula 1 quase completo…

Com a confirmação da contratação de Yuki Tsunoda pela Alpha Tauri para 2021, só dois lugares estão ainda em aberto no plantel da Fórmula 1 de 2021. Curiosamente, se pensa que serão lugares no 2º pelotão ou na cauda desse mesmo pelotão, desengane-se, porque os dois lugares ainda em aberto são na… Mercedes e Red Bull! Lewis Hamilton ainda não assinou com a Mercedes para 2021 e na Red bull desconhece-se o futuro de Alex Albon. E consequentemente o de Sergio Pérez ou outra eventual surpresa qualquer…