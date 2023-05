Plano da Andretti para a F1 inclui a F2 e a F3 | AutoSport

A Andretti continua a trabalhar no seu plano para entrar na F1, mas o projeto é bem mais abrangente. Segundo Michael Andretti, a F2 e a F3 estão também previstas, de forma à equipa poder criar uma escada que leves jovens piloto até ao topo.

O projeto da Andretti é ambicioso e ganhou ainda mais peso. A estrutura americana quer criar um impacto real na F1 e pretende ser uma porta de entrada para o Grande Circo, o que poderia beneficiar os jovens pilotos americanos, um mercado que a F1 quer explorar ainda mais. No caso da Andretti conseguir a vaga na F1, plano é claro:

“[Se conseguirem entrar na F1] Iremos estabelecer uma fábrica em Inglaterra, onde teremos a oficina de engenharia para a equipa de F1”, disse Andretti à RACER. “Se o acordo com a F1 se concretizar, quero fazer a Fórmula 3 e a Fórmula 2 também. Quero ter o controlo da evolução dos nossos pilotos através do sistema, porque assim sabemos que tipo de equipamento têm e como estão a ser tratados. É difícil julgar os pilotos que estão a subir na hierarquia”, acrescentou Andretti. “Porque se alguém tem uma grande carteira, recebe um tratamento melhor do que um tipo com mais talento, mas não é assim que fazemos as coisas nas nossas equipas. Por isso, esse é um objetivo que quero estabelecer lá.”