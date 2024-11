Pirelli: Homologação do novo composto C6, não garante utilização em 2025

A Pirelli está a avaliar a introdução de um novo composto de pneus C6, mais macio, para a temporada de F1 de 2025, a fim de melhorar a variedade de estratégias de corrida. Apesar de ainda não ser certo que este composto seja usado em 2025, a Pirelli continua o trabalho.

Embora os testes iniciais tenham sido realizados com a Ferrari em Paul Ricard e durante o Grande Prémio da Cidade do México, o Diretor para o Motorsport da Pirelli, Mario Isola, afirma que são necessários mais dados.

O composto C6 foi concebido principalmente para circuitos de rua como Las Vegas, mas pode oferecer flexibilidade em diferentes pistas. Isola observou que a Pirelli poderia adotar seleções não consecutivas de compostos (por exemplo, C3, C4 e C6) se os testes revelarem benefícios. O composto só será homologado se for considerado adequado após discussões com as equipas e a FIA. Esta flexibilidade visa adaptar melhor as seleções de pneus aos diversos circuitos do calendário da F1.

“Ainda nos faltam alguns dados sobre o C6. É importante sublinhar que temos de homologar o composto se o quisermos utilizar, mas não somos obrigados a utilizá-lo. Por isso, prefiro ter a flexibilidade de ter um C6 na gama que é principalmente para circuitos citadinos. Posso imaginar, por exemplo, Las Vegas, só para dar um nome que não seja o Mónaco, porque senão toda a gente menciona apenas o Mónaco. Temos cada vez mais citadinos no calendário. Ter a flexibilidade de ter um C6 pode ser útil.

E não somos obrigados a selecionar, digamos, três compostos consecutivos. Por isso, se nos apercebermos que, por exemplo, o C6 pode ser bom nalgum circuito, mas próximo do C5, podemos também decidir nomear o C3, o C4 e o C6 e saltar um nível.

“Isto dá-nos um pouco mais de flexibilidade. Vamos discutir com as equipas e com a FIA um projeto de atribuição para o próximo ano, como sempre fazemos. E estou feliz por ter esta flexibilidade, honestamente”, concluiu Isola.