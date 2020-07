Pirelli: F2 serve de guia para pneus de 18’ na F1

A transição da F1 para pneus de 18 polegadas não chegará tão cedo como planeado, tendo sido adiada para 2022 devido à pandemia de Covid-19, mas a Pirelli tem estudado atentamente o desempenho desta nova borracha na Fórmula. O desenvolvimento dos novos pneus tem sido acompanhado por dados que são recolhidos durante as corridas de F2, que calça já pneus de 18 polegadas’, e servirão como guia para a otimização dos que vierem a ser usados na F1.

Embora existam diferenças estruturais entre os pneus de ambos os campeonatos, sendo os pneumáticos de F1 mais largos e estando também expostos a forças mais extremas, é importante perceber como o perfil mais baixo dos pneus afeta o comportamento dos carros.

Mario Isola, Chefe da Pirelli para a F1 e Motorsport, afirmou que os dados recolhidos nas corridas de F2 revelaram como as temperaturas dos pneus são afetadas quando os pilotos circulam com mais tráfego, algo que é bastante relevante num carro de F1, e ao qual estes são extremamente sensíveis. Isto, afeta não só a aderência em geral, mas também, por consequência, a velocidade a que os pilotos conseguem rodar.

Adicionalmente, foi possível perceber também que os pilotos de F2 têm alterado as suas trajetórias em resposta às reações que os pneus de perfil mais baixo têm quando passam sobre os corretores: “O facto de terem [pilotos de F2] modificado ligeiramente a sua trajetória de corrida – o que não aconteceu em Paul Ricard, nem aconteceu no Bahrain, mas aconteceu [no Red Bull Ring] – dá-nos algumas indicações do que provavelmente vai acontecer na Fórmula 1″

O desenvolvimento dos pneus de 18’ para a F1 e os testes em situações reais foram postos em pausa devido à atual situação de pandemia, o que reforça a importância de obter dados em situações de corrida através da F2. Isto permitirá fazer uma análise mais aprofundada e, caso necessário, efetuar alterações no design dos pneus, bem como criar protótipos físicos que poderão ser testados em condições controladas.

Os novos pneus de 18’ irão estrear-se nos carros de 2022, em conjunto com uma série de novas alterações, e deverão adicionar 10Kg ao peso dos carros devido às novas jantes de maiores dimensões.

Nuno Freitas Faria