Pirelli confirmada na Fórmula 1 até 2027 | AutoSport

A Fórmula 1 confirmou que a Pirelli se vai manter na disciplina até 2027, com a opção de prolongamento por mais um ano. O novo acordo também inclui o fornecimento de pneus para a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Este anúncio significa que, no final do novo acordo (incluindo o eventual prolongamento), a Pirelli terá sido o único fornecedor de pneus para a Fórmula 1 durante 18 épocas, tendo enfrentado vários desafios técnicos e desportivos, desde os pneus de alta degradação de rodas de 13 polegadas, quando entrou em 2011, à introdução de unidades de potência híbridas em 2014, pneus mais largos em 2017 e a introdução dos atuais pneus de 18 polegadas desde o início de 2022.

Para Stefano Domenicali, Presidente e Diretor Executivo da Fórmula 1: “Desde que regressou ao desporto em 2011, a Pirelli tem sido um parceiro inestimável, apoiando a Fórmula 1 através de novas gerações de tecnologia e regulamentos técnicos e fornecendo pneus que permitem corridas fantásticas para os nossos fãs. O compromisso da empresa com a qualidade, a inovação e o seu profundo conhecimento do nosso desporto serão vitais nos próximos anos, à medida que nos aproximamos dos nossos novos regulamentos em 2026, e o trabalho em que a Pirelli se concentra em relação à sustentabilidade, comprovado pela certificação FSC, garantirá que continuemos a trabalhar em conjunto para o nosso objetivo comum Net Zero 2030.”

“Gostaria também de elogiar a Bridgestone pela sua impressionante proposta e envolvimento ao longo do processo. Eles têm um legado orgulhoso no nosso desporto e gostaria de lhes agradecer pelo seu envolvimento altamente profissional e apaixonado connosco.”

Já Marco Tronchetti Provera, Vice-Presidente Executivo e Diretor Executivo da Pirelli: “Estamos muito satisfeitos por alargar a nossa presença na Fórmula 1 e nos outros campeonatos relacionados. A Pirelli estava presente quando a Fórmula 1 nasceu em 1950 e, com esta última renovação, a empresa será agora protagonista ao longo de quase duas décadas da era moderna da Fórmula 1. Graças ao impulso da Liberty Media e ao apoio da FIA, o desporto está a viver um período extraordinário de crescimento, tanto em termos de audiência como de expansão global, aumentando também os seus seguidores entre as gerações mais jovens. A inovação e a tecnologia estão presentes no ADN da Pirelli, e a Fórmula 1 constitui o derradeiro laboratório ao ar livre, não só para experimentar e testar novas soluções técnicas, mas também para acelerar novos processos de investigação, desenvolvimento e produção de pneus. Gostaria também de agradecer a todos na Pirelli pelo seu empenhamento apaixonado e pela qualidade do seu trabalho ao longo dos anos, que continuará à medida que alargarmos esta parceria. O nosso compromisso com a sustentabilidade é igualmente forte, como prova a certificação FSC que será introduzida nos nossos pneus de F1 a partir do próximo ano. Estar na vanguarda do auge do desporto automóvel até, pelo menos, 2027 acrescenta outra dimensão de valor importante à nossa empresa.”