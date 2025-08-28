Pirelli celebra 500 Grandes Prémios na Fórmula 1 em Zandvoort

O Grande Prémio dos Países Baixos, agendado para o próximo fim de semana, assinala um marco notável na história da Fórmula 1: a 500.ª corrida do campeonato mundial com a participação oficial da Pirelli.

Esta ligação histórica remonta a 13 de maio de 1950, dia em que o Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone, marcou a estreia absoluta da categoria-rainha do desporto motorizado. Nessa ocasião, quatro Alfa Romeo e quatro Maserati alinharam com pneus da marca italiana, que garantiu um pódio completo com Giuseppe Farina, Luigi Fagioli e Reg Parnell, todos ao volante de monolugares Alfa Romeo. Desde então, a Pirelli esteve presente em 499 Grandes Prémios, divididos em três períodos distintos: de 1950 a 1958, de 1981 a 1991 (com exceção de 1987 e 1988) e, a partir de 2011, como Parceiro Global de Pneus do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA.

Celebrações e homenagens em pista

As celebrações deste feito histórico terão início no circuito de Zandvoort e estender-se-ão ao fim de semana seguinte, em Monza, palco do Grande Prémio de Itália, onde a Pirelli assume o papel de Patrocinador Principal. Nos Países Baixos, todos os monolugares e pneus slick exibirão um logótipo especial alusivo aos 500 Grandes Prémios, revelado em Londres a 18 de fevereiro, durante as comemorações dos 75 anos da Fórmula 1. Em Monza, pilotos, membros das equipas e a direção de topo da F1, da FIA e da Pirelli reunir-se-ão para uma fotografia comemorativa horas antes do arranque da corrida.