Pirelli: 150 anos de história | AutoSport

Tecnologia, sustentabilidade e apoio aos jovens talentos são as três pedras angulares para a época da Pirelli no desporto automóvel em 2022 que foi apresentada hoje. Esta será uma época particularmente significativa para a empresa italiana, que celebra o seu 150º aniversário este ano, tendo sido originalmente fundada a 28 de Janeiro de 1872.

Mario Isola, Chefe da Pirelli Motorsport, comentou: “A época do automobilismo deste ano, que se inicia em breve com o Rallye Monte-Carlo, marca um ponto de viragem para nós. Temos novos produtos para todos os nossos principais campeonatos, a começar pela Fórmula 1, que reforçam os laços estreitos com o nosso produto automóvel de estrada. Continuamos também a nossa missão de um desporto automóvel cada vez mais sustentável, em linha com a nossa estratégia empresarial, tendo recebido uma importante certificação ambiental da FIA no final do ano passado. E como sempre, olhamos para o futuro, continuando a apoiar os talentos mais brilhantes dos desportos motorizados”.

O desporto automóvel sempre desempenhou um papel importante na história da Pirelli, com a competição a fazer parte dela nos últimos 115 anos. O primeiro grande sucesso remonta a 1907, quando o Príncipe Scipione Borghese venceu a dura corrida de Pequim a Paris com um Itala nos pneus Pirelli. Hoje, a Pirelli participa em mais de 350 séries diferentes em todo o mundo, enquanto que 2022 abre um novo capítulo técnico significativo. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 introduz novos pneus de 18 polegadas, enquanto a Pirelli também criou pneus para a mais recente fórmula híbrida no Campeonato Mundial de Rali, para não mencionar uma nova gama de pneus que cobre todas as classes nas corridas GT. Para além disso, há um enfoque em diferentes programas de sustentabilidade através do desporto automóvel, bem como iniciativas de apoio aos jovens pilotos.

O programa de automobilismo da Pirelli em 2022 foi apresentado numa conferência de imprensa ao vivo organizada pelo Chefe de Desportos Motorizados Mario Isola, bem como pelo Director de Actividade de Ralis Terenzio Testoni e pelo Director de Actividade do Circuito GT Matteo Braga, com uma ligação ao vivo ao Vice-Presidente da FIA para o Desporto Robert Reid. Houve também aparições em vídeo dos pilotos de rali Craig Breen e Oliver Solberg, ambos apoiados pela Pirelli no início das suas carreiras.