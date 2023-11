Pilotos voltam a pedir para serem ouvidos e que tenham “um lugar à mesa” para discutir futuro da F1 | AutoSport

Tem sido tema recorrentemente abordados nas últimas conferências de imprensa das provas da Fórmula 1, mas continua a existir a necessidade de reforçar a mensagem: os pilotos querem ter uma voz ativa, ou que pelo menos a sua opinião seja tido em conta, no rumo que a disciplina está a tomar, qualquer que seja o debate que exista entre as equipas, os detentores dos direitos comerciais e a FIA.

A relação entre pilotos e FIA já teve melhores dias, sofrendo bastante por causa das decisões tomadas pela entidade federativa e que são consideradas inconsistentes por quem compete em pista. A verdade é que, houve um convite do comissário da FIA em Austin para serem debatidos alguns temas e apenas oito pilotos marcaram presença, ao mesmo tempo que os protagonistas pedem que a Grand Prix Drivers’ Association – Associação de Pilotos de Grandes Prémios – (GPDA), tenha mais ‘voto’ nas matérias regulamentares em discussão, que estarão em vigor em 2026.

Em São Paulo, por causa da alteração levada a cabo pelo diretor de corrida sobre as paragens no pitlane, Lando Norris, Max Verstappen e Sergio Pérez tomaram a dianteira da discussão e foram muito diretos quanto ao que pensam, enquanto Nico Hülkenberg e Carlos Sainz voltaram a essa questão na antevisão do Grande Prémio de Las Vegas.

Quando questionados sobre se se sentiam limitados ao entrar num fim de semana como o de Las Vegas, com agendas preenchidas e muitas atividades com a imprensa marcados para o dia de quinta-feira, ao mesmo tempo que há um completo desconhecimento da pista e das suas condições para aquilo que são pagos para fazer, os dois pilotos partilharam a sua opinião, vincando que continuam sem voto na matéria.

“Na história do desporto, os pilotos nunca tiveram uma palavra a dizer ou peso na elaboração das regras e outras coisas”, começou por afirmar Nico Hülkenberg. “Penso que, daqui para a frente, seria bom, por vezes, envolver os pilotos ou obter as nossas opiniões e feedback sobre as coisas, porque, obviamente, temos a opinião dos detentores dos direitos comerciais e a forma como eles vêem as coisas, como as coisas são para nós. Por isso, penso que, por vezes, seria bastante benéfico para todos envolver-nos um pouco mais”.

O seu colega de profissão, Carlos Sainz foi um pouco mais longe ao salientar que são os pilotos que são ouvidos pelos órgãos de comunicação social, sendo mais benéfico que estivessem satisfeitos com o rumo das coisas. “Não creio que tenhamos qualquer poder, mas penso que é importante manter os pilotos satisfeitos e ter em conta as suas opiniões, porque se os pilotos vão enfrentar os órgãos de comunicação social e não vamos estar satisfeitos com o nosso desporto ou com a forma como o fazemos, é fundamental que os pilotos concordem e tenham algum tipo de opinião para o futuro. E sim, podemos não ter um voto, mas temos uma voz muito importante e todos queremos estar alinhados e em uníssono com a F1”, disse o piloto espanhol. No entanto, Hülkenberg é um pouco mais pessimista do que Sainz em relação ao futuro. Para o piloto da Haas, “no futuro, obviamente que neste momento não temos um lugar à mesa, não temos poder e seria bom fazer parte das decisões e uma das partes interessadas, mas isso é, provavelmente, um pouco irrealista”.

Enquanto isso, Sainz admite que tem vindo a sentir “uma maior coordenação com a F1 e a FIA nos últimos tempos, um trabalho melhor nesse domínio. Espero que no futuro se mantenha”, concluiu.