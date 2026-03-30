Pilotos pedem ajustes urgentes às regras da F1 após acidente de Ollie Bearman

O acidente de Ollie Bearman no Grande Prémio do Japão relançou o debate em torno das diferenças de velocidade entre carros na Fórmula 1 de 2026, com Kimi Antonelli, Charles Leclerc e Oscar Piastri a defenderem mudanças rápidas antes da próxima ronda, em Miami. Na conferência de imprensa oficial pós-corrida, os três pilotos admitiram preocupações de segurança relacionadas com o chamado “closing speed”, num contexto em que a FIA já confirmou estar a avaliar ajustes aos regulamentos.

O incidente, ocorrido em Suzuka, expôs uma das fragilidades apontadas pelos pilotos ao atual enquadramento técnico: a variação abrupta de velocidade entre carros em diferentes fases de gestão de energia. Bearman sofreu um impacto de 50G depois de se aproximar rapidamente do carro de Franco Colapinto, cenário que voltou a colocar sob escrutínio o efeito do “super clipping” e das novas dinâmicas de recuperação e utilização de energia.

Antonelli, Leclerc e Piastri admitem risco acrescido

Kimi Antonelli reconheceu que a situação é “muito complicada” e remeteu para o trabalho em curso da FIA, que já estará a estudar soluções para melhorar o comportamento dos carros tanto em qualificação como em corrida. Sem se alongar sobre o incidente específico, o piloto da Mercedes admitiu que o tema representa uma preocupação real para o pelotão.

Charles Leclerc foi mais longe e defendeu que, com os carros atuais, os pilotos terão de adaptar a forma de correr e de defender posição. O monegasco salientou que algumas mudanças bruscas de direção em zonas de “super clipping” podem criar cenários perigosos, embora tenha sublinhado que, em corrida, parte da resposta poderá passar também por ajustes de comportamento dos próprios pilotos.

Piastri aponta problema estrutural

Oscar Piastri considerou que o risco já era antecipado desde a fase de conceção do regulamento e descreveu a situação como uma consequência direta das atuais unidades motrizes. O australiano alertou ainda para o facto de o acidente de Bearman não se limitar a um caso isolado, referindo que também viveu um momento delicado em treinos livres devido à diferença inesperada de velocidade em reta.

Na leitura do piloto da McLaren, há um processo de aprendizagem em curso entre os próprios pilotos, mas isso não elimina a necessidade de rever rapidamente os parâmetros regulamentares. Piastri defendeu que existem aspetos que “precisam de ser analisados muito rapidamente”, sobretudo por razões de segurança.

FIA admite revisão antes de Miami

A FIA já reconheceu a contribuição das elevadas diferenças de velocidade para o acidente de Suzuka e confirmou novas reuniões em abril para discutir possíveis correções antes do Grande Prémio de Miami. Entre as hipóteses em análise estão alterações nos parâmetros de gestão de energia, numa tentativa de reduzir os cenários mais extremos de desaceleração e aceleração diferencial entre carros.

Mais do que uma discussão técnica, o caso abriu uma frente sensível no arranque da nova era regulamentar da Fórmula 1. A urgência agora passa por perceber se o desporto conseguirá preservar o espetáculo sem comprometer a segurança dos pilotos, num equilíbrio que Suzuka tornou impossível adiar.