Pilotos de Fórmula 1 querem pneus ‘quentinhos’: “razões de segurança” | AutoSport

A Fórmula 1 mantém a ideia de acabar com os ‘cobertores’ de aquecimento de pneus em 2024, no âmbito da campanha de sustentabilidade do campeonato. O plano é baixar as temperaturas dos ‘cobertores’ dos pneus de Fórmula 1 de 70°C para 50°C em 2023, mas neste momento isso já está a ser reavaliado e é provável que seja abandonado, pois há muita contestação dos pilotos.

Desde o teste feito num dos treinos livres do Grande Prémio dos EUA, e agora do segundo que teve lugar no México no fim-de-semana passado, Max Verstappen diz que a mudança levaria a “muitos acidentes”.

A questão é simples: acabar com o aquecimento de pneus dificulta a vida aos pilotos, é mais um dado a complicar-lhes a vida, mas não só é igual para todos, como só é problemático se eles quiserem. Mas como é óbvio, um piloto de F1 vai explorar o que tem na mão até oa limite, e por isso Verstappen tem razão. Haverá, inevitavelmente, mais acidentes.

Qualquer piloto de F1 sabe o que tem de fazer quando vai para a pista com pneus frios, mas numa situação de mudança de regras como esta, historicamente, ‘barafustam. Até porque já não é a primeira vez que se tentar acabar com os ‘cobertores’. Em 2015 isso esteve previsto, mas foi esquecido devido a razões de segurança…

Portanto, a FIA e a Pirelli já perceberam que têm de contentar os pilotos de alguma forma, portanto o que deve acontecer é um meio termo entre o que está previsto e o que deverá ser ‘negociado’…

A Pirelli fez uma experiência aquecendo os pneus a 70°C mas apenas durante duas horas e não as três habituais e descobriu que esta mudança utiliza menos energia e parece que os pilotos aceitam a abordagem de aquecer os pneus a 70ºC durante um período mais curto.

A ideia é ter cinco compostos para homologar para 2023, que serão testados em Abu Dhabi para o teste pós-época, de modo a que os pilotos possam testar a gama final de compostos.

Depois disso, decidir o que fazer com o seu aquecimento, que poderá ficar nas duas horas a 70°C.